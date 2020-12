Španielska ekonomika sa v 3. kvartáli zotavila,rast bol však miernejší

Madrid 23. decembra (TASR) - Ekonomika Španielska sa v 3. kvartáli zotavila z predchádzajúcej recesie, tempo rastu bolo však slabšie, než naznačoval rýchly odhad. Informoval o tom v stredu španielsky štatistický úrad INE, ktorý zverejnil konečné údaje.



Hrubý domáci produkt (HDP) Španielska vzrástol v 3. štvrťroku medzikvartálne o 16,4 %, zatiaľ čo v predchádzajúcom kvartáli zaznamenal pokles o 17,9 %. Španielska ekonomika tak vystúpila z technickej recesie, keďže pokles zaznamenala aj v 1. kvartáli, a to o 5,3 %. Technická recesia je definovaná ako medzikvartálny pokles dva štvrťroky po sebe.



Tempo rastu však bolo o niečo slabšie, než uvádzal predbežný odhad. Ten hovoril o raste na úrovni 16,7 %.



V medziročnom porovnaní zaznamenala španielska ekonomika v 3. štvrťroku pokles o 9 %. Je to výrazné zlepšenie, keďže v 2. kvartáli dosiahol medziročný pokles až 21,5 %. V porovnaní s predbežným odhadom je však pokles výraznejší, keďže INE pôvodne odhadoval pokles na úrovni 8,7 %.



Pod zotavenie ekonomiky v 3. kvartáli sa výrazne podpísali vývoz aj dovoz, kde rast dosiahol 29,9 %, respektíve 27 %. Vzrástli aj výdavky domácností, a to o 20,8 %.