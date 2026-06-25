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Španielska ekonomika spomalila tempo rastu, potvrdili štatistici
Potvrdený rast v 1. kvartáli je o 0,2 percentuálneho bodu miernejší než vo 4. štvrťroku minulého roka.
Autor TASR
Madrid 25. júna (TASR) - Španielska ekonomika vzrástla v 1. štvrťroku tohto roka medzikvartálne o 0,6 %. V porovnaní s vývojom v poslednom kvartáli minulého roka tak spomalila tempo rastu. Uviedol to vo štvrtok španielsky štatistický úrad INE, ktorý zverejnil konečné údaje. Tie potvrdili predbežný odhad. Informoval o tom portál tradingeconomics.
Potvrdený rast v 1. kvartáli je o 0,2 percentuálneho bodu miernejší než vo 4. štvrťroku minulého roka. Pod spomalenie rastu sa podpísala najmä investičná aktivita. Tvorba hrubého fixného kapitálu vzrástla iba o 0,4 %, zatiaľ čo v poslednom štvrťroku minulého roka sa zvýšila o 2,1 %. Investície do strojov a zariadení klesli o 1,9 %, pričom v predchádzajúcom kvartáli zaznamenali rast o 6,3 %.
Čo sa týka zahraničného obchodu, po raste vývozu aj dovozu v závere minulého roka zaznamenalo Španielsko v obidvoch prípadoch v 1. štvrťroku pokles. Vývoz klesol o 0,6 % a dovoz o 1 %.
Vývoju ekonomiky však pomohli verejné výdavky. Tie sa po poklese vo 4. kvartáli 2025 vrátili k rastu, ktorý dosiahol 0,4 %. Rástla aj spotreba domácností, aj keď slabším tempom. V závere minulého roka sa zvýšila o 0,9 %, v prvých troch mesiacoch tohto roka o 0,6 %.
V medziročnom porovnaní vzrástla španielska ekonomika v 1. štvrťroku tohto roka o 2,7 %. To je rovnaký rast ako v poslednom kvartáli minulého roka a v súlade s predbežným odhadom.
Španielska centrálna banka očakáva, že v 2. kvartáli tohto roka vzrastie ekonomika opäť o 0,6 %, nevylučuje však ani spomalenie rastu na 0,5 %. Za celý rok 2026 predpokladá rast na úrovni 2,3 % a v budúcom roku jeho spomalenie na 1,7 %.
Potvrdený rast v 1. kvartáli je o 0,2 percentuálneho bodu miernejší než vo 4. štvrťroku minulého roka. Pod spomalenie rastu sa podpísala najmä investičná aktivita. Tvorba hrubého fixného kapitálu vzrástla iba o 0,4 %, zatiaľ čo v poslednom štvrťroku minulého roka sa zvýšila o 2,1 %. Investície do strojov a zariadení klesli o 1,9 %, pričom v predchádzajúcom kvartáli zaznamenali rast o 6,3 %.
Čo sa týka zahraničného obchodu, po raste vývozu aj dovozu v závere minulého roka zaznamenalo Španielsko v obidvoch prípadoch v 1. štvrťroku pokles. Vývoz klesol o 0,6 % a dovoz o 1 %.
Vývoju ekonomiky však pomohli verejné výdavky. Tie sa po poklese vo 4. kvartáli 2025 vrátili k rastu, ktorý dosiahol 0,4 %. Rástla aj spotreba domácností, aj keď slabším tempom. V závere minulého roka sa zvýšila o 0,9 %, v prvých troch mesiacoch tohto roka o 0,6 %.
V medziročnom porovnaní vzrástla španielska ekonomika v 1. štvrťroku tohto roka o 2,7 %. To je rovnaký rast ako v poslednom kvartáli minulého roka a v súlade s predbežným odhadom.
Španielska centrálna banka očakáva, že v 2. kvartáli tohto roka vzrastie ekonomika opäť o 0,6 %, nevylučuje však ani spomalenie rastu na 0,5 %. Za celý rok 2026 predpokladá rast na úrovni 2,3 % a v budúcom roku jeho spomalenie na 1,7 %.