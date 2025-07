Španielska ekonomika v 2. kvartáli mierne zrýchlila tempo rastu

Madrid 29. júla (TASR) - Španielska ekonomika zaznamenala v 2. štvrťroku mierne zrýchlenie medzikvartálneho tempa rastu. Zároveň prekonala očakávania analytikov. Predbežné údaje španielskeho štatistického úradu zverejnil portál tradingeconomics.



Hrubý domáci produkt (HDP) Španielska vzrástol v 2. štvrťroku medzikvartálne o 0,7 %. V 1. štvrťroku rast dosiahol 0,6 % a analytici očakávali, že toto tempo si udrží aj v období od apríla do konca júna.



K ekonomickému rastu prispel do veľkej miery domáci dopyt. Výdavky domácností vzrástli o 0,8 %, zatiaľ čo tvorba hrubého fixného kapitálu zaznamenala rast o 2,1 %. Rast podporil aj export, ktorý sa zvýšil o 1,1 %. Naopak, vládne výdavky klesli o 0,1 % a dovoz vzrástol o 1,7 %.



Na medziročnej báze vzrástla španielska ekonomika v 2. štvrťroku o 2,8 %. To je rovnaké tempo rastu ako v predchádzajúcom kvartáli, údaje však opäť prekonali očakávania analytikov. Tí počítali so spomalením tempa rastu na 2,5 %.