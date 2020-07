Španielska ekonomika v 2. kvartáli strmo klesla

Madrid 31. júla (TASR) - Španielsko sa v 2. štvrťroku prepadlo do recesie. Výkon jeho ekonomiky pritom v období apríl-jún klesol viac, ako sa čakalo. A problémy turistického priemyslu, ktorý je významným motorom hospodárstva, naznačujú, že cesta k jeho oživeniu bude komplikovaná.



Štatistický úrad INE v piatok oznámil, že hrubý domáci produkt (HDP) krajiny sa za tri mesiace do konca júna znížil o 18,5 % oproti prvým trom mesiacom roka, keď medzikvartálne klesol o 5,2 %. Recesia sa všeobecne definuje ako dve po sebe nasledujúce štvrťroky poklesu HDP.



Analytici predpovedali Španielsku v 2. štvrťroku pokles HDP o 16,6 %.



Dôvodom strmého pádu ekonomiky bolo zníženie spotrebiteľských výdavkov a investícií po zavedení blokád na zabránenie šírenia nového koronavírusu. A zároveň je výsledok Španielska najhorší spomedzi veľkých ekonomík eurozóny.



Nová vlna infekcií v Európe zároveň vyvoláva obavy, že oživenie tamojších ekonomík nemusí byť udržateľné, čo môže ohroziť pracovné miesta.



Analytici predpovedajú eurozóne v 2. štvrťroku pokles ekonomiky o 12 %.



Španielsko malo spolu s Talianskom jedno z najskorších a najsmrteľnejších ohnísk koronavírusu v Európe a vláda naň reagovala prísnymi blokádami.



Problémom tiež je, že španielske hospodárstvo je veľmi závislé od cestovného ruchu. Slabá letná sezóna tak jeho vyhliadky ešte zhoršuje. Británia pritom minulý víkend oznámila, že turisti, ktorí sa vracajú zo Španielska, musia ísť do karantény. Viaceré európske krajiny vyzvali ľudí, aby zvážili dovolenku v Španielsku pre strmý nárast nových prípadov koronavírusu v regiónoch, ako je turistami vyhľadávané Katalánsko.