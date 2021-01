Španielska ekonomika vo 4. kvartáli neklesla

Madrid 29. januára (TASR) - Španielska ekonomika sa síce vo 4. štvrťroku vyhla poklesu, ale za celý rok 2020 sa jej výkon prudko prepadol v dôsledku obmedzení na zastavenie pandémie ochorenia COVID-19. Oznámil to v piatok štatistický úrad INE.



Hrubý domáci produkt (HDP) Španielska sa v posledných troch mesiacoch 2020 zvýšil o 0,4 % oproti predchádzajúcemu štvrťroku, keď medzikvartálne vzrástol o rekordných 16,4 %. Ale výsledok za 4. kvartál sklamal ekonómov, ktorí očakávali nárast HDP o 1,5 % aj napriek opätovnému zavedeniu blokád od novembra.



Štatistiky ukázali tiež, že spotreba domácností sa vo 4. štvrťroku spomalila na 2,5 % z 20,8 % v 3. kvartáli a fixné investície klesli o 3,1 % po náraste o 21,7 %, zatiaľ čo rast verejných výdavkov sa zrýchlil na 4 % z 1,2 %. Čistý zahraničný dopyt medzitým negatívne prispel k HDP, pretože vývoz klesol o 1,4 % a dovoz o 0,4 %.



V medziročnom porovnaní sa HDP Španielska v období október-december 2020 znížil o 9,1 %, po poklese o 9 % v 3. štvrťroku. Tento výsledok však prekonal odhady analytikov, ktorí očakávali zníženie HDP v závere roka o 10,8 %.



Za celý rok 2020 zaznamenalo Španielsko svoj najstrmší hospodársky pokles, a to o 11 %, čo nie je ďaleko od vládnej prognózy, ktorá očakávala zníženie HDP o 11,2 %.



Medzinárodný menový fond predpovedal Španielsku ešte horší výsledok, a to pád ekonomiky v roku 2020 o 12,8 %.



Na ilustráciu, francúzska ekonomika vlani znížila svoj výkon o 8,3 %, nemecká o 5 % a ekonomika USA o 3,5 %.



Španielska ekonomika sa začiatkom roka strmo prepadla po zavedení mimoriadne prísnych blokád. V lete sa hospodárstvo odrazilo od dna, práve vďaka zmierneniu blokád a čiastočnému oživeniu cestovného ruchu, svojho kľúčového odvetvia. Ale obnovenie blokád na jeseň, keď krajinu zasiahla druhá vlna pandémie, zotavovanie ekonomiky zastavilo.



Španielsko ukončilo rok s viac ako pol miliónom nových nezamestnaných, z ktorých mnohí pracovali v cestovnom ruchu a hotelierstve.



Pandémia túto krajinu zvlášť tvrdo zasiahla, má jednu z najvyšších mier infekcií v Európe. Eviduje viac ako 2,6 milióna prípadov nákazy, ktorej podľahlo vyše 57.000 ľudí.