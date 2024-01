Španielska ekonomika vo 4. kvartáli nečakane zrýchlila rast

Madrid 30. januára (TASR) - Španielska ekonomika v poslednom kvartáli 2023 zrýchlila tempo rastu a zaznamenala najvýraznejší medzikvartálny rast za minulý rok. Výsledky prekvapili analytikov, ktorí počítali so spomalením rastu. Informovali o tom portály RTTNews a tradingeconomics, ktoré zverejnili najnovšie údaje španielskeho štatistického úradu INE.



Hrubý domáci produkt (HDP) Španielska vzrástol vo 4. štvrťroku medzikvartálne o 0,6 % po nahor revidovanom 0,4-percentnom raste v predchádzajúcom kvartáli. Výsledky, ktoré predstavujú najvýraznejšie tempo rastu za celý rok (v prvých dvoch kvartáloch vzrástla ekonomika o 0,5 %), sú tak omnoho lepšie, než očakávali analytici. Tí predpokladali, že ekonomika spomalí rast na 0,2 %.



V medziročnom porovnaní vzrástol HDP Španielska o 2 % a rovnako zrýchlil tempo rastu, keďže v 3. štvrťroku dosiahol rast ekonomiky 1,9 %. Aj v tomto prípade boli výsledky lepšie, než s akými počítali ekonómovia. Tí očakávali spomalenie rastu, a to na 1,5 %.



Za celý rok 2023 zaznamenalo Španielsko rast ekonomiky na úrovni 2,5 %. To znamená výrazné spomalenie rastu v porovnaní s predchádzajúcimi dvomi rokmi. V roku 2022 vzrástol HDP Španielska o 5,8 % a v roku 2021 o 6,4 %.