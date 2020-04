Madrid 30. apríla (TASR) - Španielska ekonomika zaznamenala v 1. štvrťroku historický pokles. Dôvodom je pandémia nového koronavírusu a blokády, ktoré vláda zaviedla v polovici marca. Tieto opatrenia paralyzovali hospodárstvo.



Hrubý domáci produkt (HDP) štvrtej najväčšej ekonomiky eurozóny sa v 1. štvrťroku znížil o 5,2 % oproti predchádzajúcim trom mesiacom, keď medzikvartálne vzrástol o 0,4 %. Ukázali to vo štvrtok predbežné údaje štatistického úradu INE. Analytici odhadovali, že HDP Španielska klesne menej, v priemere o 4,4 %.



Štatistický úrad zároveň varoval, že odhad rastu za 1. štvrťrok by mohol byť revidovaný „výraznejšie ako zvyčajne“, pre ťažkosti pri získavaní presných štatistík počas blokády. Pokles HDP v uplynulom kvartáli je oveľa strmší ako počas predchádzajúcej krízy, keď sa v 1. štvrťroku 2009 znížil o 2,6 %.



V medziročnom porovnaní klesol HDP Španielska v období január-marec o 4,1 %, uviedol INE. Aj tento výsledok je oveľa horší ako predpovede ekonómov, ktorí počítali s jeho znížením o 2,9 %. Španielske hospodárstvo pritom solídne rástlo od skončenia recesie v roku 2013. Minulý rok sa napríklad HDP krajiny zvýšil o 2 %.



Španielska centrálna banka však minulý týždeň varovala, že pokles hospodárstva v tomto roku bude „bezprecedentný v novodobej histórii“ a môže byť väčší ako 12 %. Medzinárodný menový fond predpovedá Španielsku v tomto roku pokles HDP o 8 %. Španielsko patrí medzi krajiny najviac postihnuté pandémiou. Vláda zaviedla 14. marca celonárodnú blokádu, aby obmedzila šírenie vírusu. To zasadilo tvrdú ranu kľúčovému odvetviu cestovného ruchu v druhej najnavštevovanejšej krajine sveta po Francúzsku.



Podľa predbežných údajov INE sa miera nezamestnanosti v 1. štvrťroku zvýšila na 14,4 % z 13,8 % v predchádzajúcom kvartáli. Aj v tomto prípade INE upozornil, že odhad nie je presný pre blokádu a s ňou súvisiace problémy so zbieraním údajov.



Vláda v stredu (29. 4.) predstavila plán postupného uvoľňovania blokád v štyroch fázach, ktoré by sa malo dokončiť v závere júna.