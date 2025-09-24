< sekcia Ekonomika
Španielska Iberdrola plánuje do roku 2028 investovať 58 miliárd eur
Autor TASR
Madrid 24. septembra (TASR) - Španielsky energetický gigant Iberdrola v stredu oznámil, že do roku 2028 plánuje investovať 58 miliárd eur do rozšírenia svojho podnikania, najmä v Spojenom kráľovstve a v USA, s cieľom dosiahnuť vyššie zisky. TASR o tom informuje na základe správy AFP.
Iberdrola očakáva, že v tomto období prijme ďalších 15.000 zamestnancov, čím zvýši ich počet zo súčasných 42.000, uviedla vo vyhlásení.
Iberdrola je významným výrobcom a distribútorom elektriny, pričom obnoviteľné zdroje energie tvoria takmer 80 % jej vlastnej produkcie.
Spojené kráľovstvo bude hlavnou investičnou destináciou s 20 miliardami eur, nasledované USA so 16 miliardami eur.
Španielsko a Portugalsko získajú investície vo výške 9 miliárd eur, Brazília 7 miliárd eur a ďalšie krajiny Európskej únie a Austrália približne 5 miliárd eur.
Investičný program je v súlade so stratégiou spoločnosti Iberdrola, ktorá sa zameriava na svoje najziskovejšie trhy v rámci plánu, ktorý predtým počítal s investíciami vo výške 55 miliárd eur od roku 2026 do roku 2031.
Iberdrola uviedla, že investície jej pomôžu zvýšiť v roku 2028 čistý zisk na 7,6 miliardy eur z 5,6 miliardy eur v roku 2024.
Investičný plán prichádza po tom, čo spoločnosť vykázala v prvej polovici 2025 pokles čistého zisku o 14 % na 3,56 miliardy eur. Čiastočne k tomu prispel predaj 13 elektrární v Mexiku mexickej vláde. Táto transakcia bola uzavretá rok po zdĺhavom spore s úradmi.
