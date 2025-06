Iberia plánuje výrazne zvýšiť počet lietadiel na diaľkové lety

Madrid 18. júna (TASR) - Španielska letecká spoločnosť Iberia plánuje do 10 rokov výrazne zvýšiť počet lietadiel na diaľkové lety. Uviedla to v stredu spoločnosť, ktorá predstavila svoj strategický plán. Informovala o tom agentúra Reuters.



Iberia uviedla, že jej flotila diaľkových lietadiel by mala do polovice budúceho desaťročia predstavovať 70 lietadiel. V súčasnosti je to 45 strojov.



V rámci strategického plánu chce letecká spoločnosť investovať predbežne 6 miliárd eur. Okrem rozšírenia flotily lietadiel na diaľkové lety plánujú aerolínie v rokoch 2026 a 2027 kúpiť štyri lietadlá na krátke lety.



„Celá naša flotila bude pozostávať z lietadiel Airbusu,“ povedal šéf spoločnosti Marco Sansavini. Ako dodal, od týchto strojov si firma sľubuje zvýšenie efektívnosti.