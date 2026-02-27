< sekcia Ekonomika
Španielska inflácia vo februári stagnovala na 2,3 %
Španielska inflácia vo februári stagnovala po tom, ako sa na začiatku roka spomalila na sedemmesačné minimum.
Autor TASR
Madrid 27. februára (TASR) - Španielska inflácia vo februári stagnovala po tom, ako sa na začiatku roka spomalila na sedemmesačné minimum. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Index spotrebiteľských cien vo februári medziročne stúpol o 2,3 % rovnako ako v januári, uviedol španielsky štatistický úrad INE vo svojom rýchlom odhade. Ekonómovia počítali s poklesom tempa rastu cien na 2,2 %.
Jadrová inflácia, do ktorej sa nezapočítavajú ceny čerstvých potravín a energií, sa zrýchlila na 18mesačné maximum 2,7 % z januárových 2,6 %.
Infláciu tlmil pokles cien elektriny. Naopak, podporili ju vyššie ceny pohonných látok, ako aj nárast cien reštaurácií, ubytovacích služieb, potravín a nealkoholických nápojov.
V medzimesačnom porovnaní spotrebiteľské ceny vo februári vzrástli o 0,4 % po januárovom poklese o 0,4 %.
Harmonizovaná inflácia sa mierne zrýchlila na 2,5 % z 2,4 %, hoci ekonómovia očakávali spomalenie na 2,3 %. V medzimesačnom porovnaní harmonizovaný index spotrebiteľských cien stúpol o 0,4 % po januárovom poklese o 0,8 %.
