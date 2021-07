Španielska letná sezóna bude omnoho slabšia, než sa čakalo

Madrid 18. júla (TASR) - Zástupcovia španielskeho cestovného ruchu sú v súvislosti s terajšou letnou sezónou skeptickí. Dôvodom je opätovný rast počtu nakazených novým koronavírusom. Aj keď by sezóna mala byť lepšia než minuloročná, v porovnaní s letnou sezónou predpandemického roka 2019 budú tržby pravdepodobne o viac než tretinu nižšie.



Španielsko momentálne zápasí s rýchlym rastom počtu nakazených novým koronavírusom, čo je dôsledok šírenia omnoho nákazlivejšieho variantu delta. Ako pre španielsku televíznu stanicu RTVE povedal viceprezident španielskej rady pre cestovný ruch Exceltur José Luis Zoreda, v poslednom období zaznamenali "prudký pokles" rezervácií zo strany zahraničných turistov.



"Ak sa údaje v súvislosti s novým koronavírusom budú ďalej zhoršovať, odhadujeme, že cestovný ruch zaznamená za tohtoročný letný kvartál obrat 37,97 miliardy eur. To je síce viac než 24,3 miliardy eur za rovnaké obdobie minulého roka, avšak podstatne menej než v roku 2019, keď za rovnaké obdobie vykázal turizmus obrat 58,37 miliardy eur."



Sektor cestovného ruchu očakával, že vzhľadom na vakcinačnú kampaň tohtoročná letná sezóna výraznejšie prispeje k jeho zotaveniu. Za normálnych okolností sa cestovný ruch podieľa na hrubom domácom produkte (HDP) Španielska približne 12 % a v prípade ostrovov, ako Baleárske ostrovy a Kanárske ostrovy, je to až 35 %.



Po opätovnom nástupe počtu infikovaných novým koronavírusom v dôsledku šírenia infekčnejšieho variantu delta však regióny, ako Katalánsko, Valencia a Kantábria, prijali nové protipandemické opatrenia, medzi nimi v niektorých oblastiach aj zákaz nočného vychádzania. Podľa informácií denníka El País je zo 47 miliónov obyvateľov krajiny novým koronavírusom infikovaných približne 8 miliónov ľudí.