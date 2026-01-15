< sekcia Ekonomika
Španielska medziročná inflácia bola v decembri najslabšia za 4 mesiace
Spotrebiteľské ceny v decembri v súlade s predbežným odhadom medziročne stúpli o 2,9 % po tom, ako sa v novembri posilnili o 3 %.
Autor TASR
Madrid 15. januára (TASR) - Tempo rastu spotrebiteľských cien v Španielsku sa v decembri spomalilo na najnižšiu úroveň za štyri mesiace. Údaje, ktoré vo štvrtok zverejnil štatistický úrad krajiny, ukázali, že spotrebiteľské ceny v decembri v súlade s predbežným odhadom medziročne stúpli o 2,9 % po tom, ako sa v novembri posilnili o 3 %. Decembrová inflácia v Španielsku bola najslabšia od augusta, keď bola na úrovni 2,7 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Ceny dopravy v decembri v porovnaní s rovnakým mesiacom predošlého roka vzrástli o 1,8 % po novembrovom posilnení o 2,3 %. Zlacneli totiž pohonné látky a mazivá. Ceny v segmente rekreácie a kultúry boli medziročne vyššie o 0,5 % po novembrovom raste o 1,2 %. Potraviny a nealkoholické nápoje oproti decembru 2024 zdraželi o 3 %.
Harmonizovaný index spotrebiteľských cien (HICP), ktorý sa v celej Európskej únii určuje podľa jednotnej metodiky, v Španielsku v decembri medziročne vzrástol o 3 % po tom, ako v novembri stúpol o 3,2 %.
Medzimesačne sa španielske spotrebiteľské ceny v decembri zvýšili o 0,3 % po novembrovom raste o 0,2 %. HICP medzimesačne stúpol o 0,3 % po tom, ako sa v novembri ceny podľa tohto indexu medzimesačne nezmenili.
