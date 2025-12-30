< sekcia Ekonomika
Španielska medziročná inflácia sa v decembri zmiernila
Medziročný rast španielskych cien sa tak spomalil z novembrovej úrovne 3 %.
Autor TASR
Madrid 30. decembra (TASR) - Medziročná inflácia v Španielsku sa v decembri spomalila na najnižšiu úroveň za štyri mesiace. V porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka sa spotrebiteľské ceny zvýšili o 2,9 %, ukázali predbežné údaje, ktoré v utorok zverejnil štatistický úrad krajiny INE. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Medziročný rast španielskych cien sa tak spomalil z novembrovej úrovne 3 %. Decembrová inflácia bola najslabšia od augusta, v ktorom bola vo výške 2,7 %. Dôvodom jej spomalenia bol hlavne pokles cien palív a mazív pre osobné vozidlá. Medzimesačne sa však rast spotrebiteľských cien zrýchlil na 0,3 % z novembrových 0,2 %.
Ďalšia utorková správa štatistického úradu INE ukázala, že maloobchodné tržby v Španielsku sa v novembri medziročne zväčšili o 6 %. V októbri vzrástli len o 3,9 %. Decembrový rast španielskeho maloobchodu bol najsilnejší od júna, v ktorom sa tržby zväčšili o 6,2 %. Medzimesačne španielske maloobchodné tržby stúpli o 1 %. Predaj potravín vzrástol o 0,4 % a tržby za nepotravinárske tovary sa zvýšili o 1,6 %.
