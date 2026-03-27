< sekcia Ekonomika
Španielska národná banka sa obáva výrazného spomalenia rastu
Banka uviedla, že tento rok zatiaľ očakáva rast hrubého domáceho produktu (HDP) na úrovni 2,3 %.
Autor TASR
Madrid 27. marca (TASR) - Ekonomika Španielska by mohla v dôsledku vojny na Blízkom východe zaznamenať „výrazné spomalenie rastu“. Uviedla to v piatok španielska centrálna banka, ktorá v piatok zverejnila nový odhad vývoja hospodárstva v tomto roku. Ten poukazuje na spomalenie rastu v porovnaní s rokom 2025, aj keď je o niečo lepší, než banka predpokladala pred tromi mesiacmi. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Banka uviedla, že tento rok zatiaľ očakáva rast hrubého domáceho produktu (HDP) na úrovni 2,3 %. V minulom roku španielska ekonomika vzrástla o 2,8 %, čo bol jeden z najvyšších rastov v Európskej únii. Nový odhad je však mierne lepší než ten, ktorý banka oznámila v decembri. Vtedy počítala so spomalením rastu ekonomiky na 2,2 %.
Za zlepšením prognózy je vývoj ekonomiky v 1. kvartáli tohto roka. Banka očakáva, že HDP Španielska vzrástol za prvé tri mesiace medzikvartálne o 0,5 % až 0,6 %.
„Základný scenár (na celý rok) počíta s výrazným spomalením tempa ekonomickej aktivity. Dôvodom je situácia vo svete, ktorú v najväčšej miere ovplyvňuje vojna na Blízkom východe,“ uviedla španielska centrálna banka, ktorá zároveň varovala pred „obdobiami nestability na finančných trhoch“. Banka poukázala najmä na rast cien energií, ktoré konflikt spôsobil, pričom na trhu pretrváva „obrovská neistota,“ čo sa týka dĺžky trvania vojny a toho, aký to bude mať vplyv na ekonomiku.
Inflácia v Španielsku by mohla tento rok dosiahnuť 3 %, zatiaľ čo pôvodne banka predpokladala, že dosiahne 2,1 %. V marci sa podľa predbežných údajov štatistického úradu INE zrýchlila na 3,3 % z 2,3 % vo februári. To je najvyššia inflácia od júna 2024.
S cieľom zmierniť dôsledky situácie vo svete na obyvateľstvo španielska vláda schválila balík opatrení v hodnote 5 miliárd eur. Tento týždeň ho odsúhlasil aj parlament. K opatreniam patrí zníženie dane z pridanej hodnoty na plyn a pohonné látky a priame dotácie na palivá pre dopravné firmy, poľnohospodárov či podniky pôsobiace v lesnom a rybnom hospodárstve.
Vláda zároveň odhaduje, že Španielsko nebude vojnou v Iráne zasiahnuté v takej miere ako iné európske štáty. Dôvodom sú vysoké investície v minulých rokoch do obnoviteľných zdrojov elektrickej energie a diverzifikácia energetických dodávok. Obnoviteľná energia sa na energetickom mixe Španielska podieľa približne 55 % a väčšinu ropy dováža krajina z územia Amerík a Afriky.
