< sekcia Ekonomika
Španielska nezamestnanosť sa v máji znížila menej, ako sa prognózovalo
Počet nezamestnaných v krajine sa znížil o 36.323 na 2,321 milióna.
Autor TASR
Madrid 2. júna (TASR) - Miera nezamestnanosti v Španielsku v máji medzimesačne klesla menej, ako sa predpokladalo. Počet nezamestnaných v krajine sa znížil o 36.323 na 2,321 milióna. Ukázali to údaje, ktoré v utorok zverejnilo španielske ministerstvo práce. Ekonómovia prognózovali, že počet ľudí bez práce sa zníži výraznejšie, a to o 56.800. TASR o tom informuje na základe správ agentúry DPA a portálu tradingeconomics.
V porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka sa počet nezamestnaných v Španielsku zmenšil o 134.162. Medzimesačne sa nezamestnanosť v krajine znížila vo všetkých hospodárskych odvetviach. V odvetví služieb počet ľudí bez práce oproti aprílu klesol o 29.829, v sektore priemyslu o 2665, v stavebníctve o 2304 a v odvetví poľnohospodárstva o 1628. Počet nezamestnaných, ktorí sa o prácu uchádzajú prvýkrát, sa oproti aprílu zvýšil len o 98.
Nezamestnanosť medzi ľuďmi vo veku do 25 rokov sa v máji medzimesačne znížila o 4738 na 164.955. Prvýkrát tak v máji klesla pod hranicu 165.000, uviedlo španielske ministerstvo práce.
Miera nezamestnanosti sa znížila vo všetkých španielskych regiónoch. Najviac sa počet nezamestnaných znížil v Andalúzii (-9125), Katalánsku (-6900) a v Madride (-3834).
V porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka sa počet nezamestnaných v Španielsku zmenšil o 134.162. Medzimesačne sa nezamestnanosť v krajine znížila vo všetkých hospodárskych odvetviach. V odvetví služieb počet ľudí bez práce oproti aprílu klesol o 29.829, v sektore priemyslu o 2665, v stavebníctve o 2304 a v odvetví poľnohospodárstva o 1628. Počet nezamestnaných, ktorí sa o prácu uchádzajú prvýkrát, sa oproti aprílu zvýšil len o 98.
Nezamestnanosť medzi ľuďmi vo veku do 25 rokov sa v máji medzimesačne znížila o 4738 na 164.955. Prvýkrát tak v máji klesla pod hranicu 165.000, uviedlo španielske ministerstvo práce.
Miera nezamestnanosti sa znížila vo všetkých španielskych regiónoch. Najviac sa počet nezamestnaných znížil v Andalúzii (-9125), Katalánsku (-6900) a v Madride (-3834).