Španielska nezamestnanosť v prvom štvrťroku medzikvartálne stúpla
Počet nezamestnaných Španielov sa počas januára až marca medzikvartálne zvýšil o 231.500 na 2,71 milióna.
Autor TASR
Madrid 28. apríla (TASR) - Miera nezamestnanosti v Španielsku sa v prvom štvrťroku zvýšila na 10,83 % z úrovne 9,93 %, na ktorej bola v predchádzajúcom kvartáli. Ukázali to údaje, ktoré v utorok zverejnil štatistický úrad krajiny INE. Vývoj nezamestnanosti nenaplnil očakávania trhu, ktorý predpokladal, že klesne na úroveň 9,8 %. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Počet nezamestnaných Španielov sa počas januára až marca medzikvartálne zvýšil o 231.500 na 2,71 milióna. V medziročnom porovnaní sa však situácia na španielskom trhu práce zlepšila a oproti prvému štvrťroku 2025 sa počet nezamestnaných o 80.600 znížil.
Celkový počet zamestnancov v španielskej ekonomike v prvom štvrťroku klesol o 170.300 na 22,29 milióna. Najvýraznejšie sa zamestnanosť znížila v sektore služieb, v ktorom ubudlo 228.400 pracovných miest. Priemysel bol odolnejší a počet pracovných pozícií v tomto odvetví sa o 28.100 zvýšil.
Počet nezamestnaných Španielov sa počas januára až marca medzikvartálne zvýšil o 231.500 na 2,71 milióna. V medziročnom porovnaní sa však situácia na španielskom trhu práce zlepšila a oproti prvému štvrťroku 2025 sa počet nezamestnaných o 80.600 znížil.
Celkový počet zamestnancov v španielskej ekonomike v prvom štvrťroku klesol o 170.300 na 22,29 milióna. Najvýraznejšie sa zamestnanosť znížila v sektore služieb, v ktorom ubudlo 228.400 pracovných miest. Priemysel bol odolnejší a počet pracovných pozícií v tomto odvetví sa o 28.100 zvýšil.