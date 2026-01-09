< sekcia Ekonomika
Španielska priemyselná produkcia v novembri prudko vzrástla
Autor TASR
Madrid 9. januára (TASR) - Španielska priemyselná produkcia v novembri 2025 prudko expandovala, pričom zaznamenala najvýraznejší nárast od polovice roka 2022. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Priemyselná produkcia v novembri medziročne stúpla o 4,5 % po októbrovom zvýšení o 1,2 %, uviedol španielsky štatistický úrad INE. To bol najprudší nárast španielskej priemyselnej produkcie od júla 2022.
Motorom expanzie bol energetický sektor, ktorého produkcia vyskočila o 7,2 %. Produkcia spotrebných tovarov vzrástla o 3,5 % a produkcia polotovarov o 3,2 %. Produkcia kapitálových tovarov sa zvýšila len o 0,9 %.
Na neupravenej báze priemyselná produkcia medziročne vzrástla o 1,8 % po +1,5 % v októbri. Medzimesačný rast priemyselnej produkcie sa zrýchlil na 1 % z októbrových 0,6 %.
