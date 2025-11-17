< sekcia Ekonomika
Španielska vláda a EK zvýšili prognózu rastu ekonomiky v krajine
Autor TASR
Madrid 17. novembra (TASR) - Španielska vláda aj Európska komisia (EK) v pondelok zvýšili prognózu rastu štvrtej najväčšej ekonomiky eurozóny v tomto roku s odvolaním sa na silný domáci dopyt. TASR o tom informuje na základe správy Reuters. Vláda v Madride aj Komisia najnovšie očakávajú, že španielska ekonomika tento rok vzrastie o 2,9 %. To je viac ako dvojnásobok priemerného tempa v Európskej únii (EÚ).
Podľa EK sa hrubý domáci produkt (HDP) celej eurozóny tento rok zvýši o 1,3 % a HDP celej EÚ o 1,4 %.
Vláda v Madride najnovšie predpokladá rast ekonomiky o 2,9 % rovnako ako Európska komisia, povedal minister hospodárstva Carlos Cuerpo v parlamente. Španielska vláda pritom už v septembri zvýšila prognózu hospodárskeho rastu z 2,6 % na 2,7 % a predpovedala pozitívne vyhliadky do roku 2028.
EÚ odhaduje, že španielska ekonomika v roku 2026 vzrastie o 2,3 %, ale podľa Cuerpa sa vláda bude držať prognózy hospodárskeho rastu o 2,2 %.
Uviedol tiež, že kabinet v rámci svojich ekonomických cieľov predstaví nový ukazovateľ, ktorý prepojí makroekonomické a mikroekonomické údaje. Jeho cieľom je merať, ako Španielsko znižuje nerovnosť a mieru chudoby, a zabezpečiť, aby sa „údaje o raste premietli do každodenného života domácností“.
Podľa európskeho štatistického úradu Eurostat v roku 2024 žilo v chudobe 13,6 % španielskej populácie. To predstavuje približne 6,7 milióna ľudí a nárast o 11,3 % oproti roku 2023.
