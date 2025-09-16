< sekcia Ekonomika
Španielska vláda aj centrálna banka zvýšili odhady rastu ekonomiky
Madrid 16. septembra (TASR) - Španielska vláda aj centrálna banka v utorok zvýšili svoje prognózy hospodárskeho rastu v roku 2025, keďže spotreba a investície zostávajú silné. Upevnili tak postavenie krajiny ako najrýchlejšie rastúcej ekonomiky euroregiónu po úspešnom 2. štvrťroku. TASR o tom informuje na základe správy AFP, Reuters a EFE.
Hrubý domáci produkt (HDP) Španielska sa tento rok zvýši o 2,7 % namiesto o 2,6 % v predchádzajúcej prognóze, povedal v utorok v Madride minister hospodárstva Carlos Cuerpo.
Táto revízia mierne nahor „potvrdzuje silu našej ekonomiky“, vyhlásil Cuerpo na tlačovej konferencii.
V roku 2024 vzrástol HDP Španielska o 3,2 %. Španielsko tak bolo vlani najrýchlejšie rastúcou ekonomikou eurozóny a očakáva sa, že ňou zostane aj tento rok.
Španielska centrálna banka zvýšila aj svoju prognózu hospodárskeho rastu na rok 2025, a to na 2,6 % z 2,4 %, pričom poukázala na silnejší než očakávaný výkon štvrtej najväčšej ekonomiky eurozóny v predchádzajúcom kvartáli, keď sa HDP Španielska zvýšil o 0,7 % v porovnaní s priemerom 0,1 % pre celú eurozónu.
Pre rok 2026 ponechala španielska centrálna banka odhad rastu HDP nezmenený na úrovni 1,8 % a pre rok 2027 na úrovni 1,7 %. Jej odhad je založený na dynamike domáceho dopytu a najmä súkromnej spotreby.
Súkromná spotreba predstavuje zložku s najväčším príspevkom k rastu aktivity v dôsledku predpokladaného vývoja disponibilného príjmu, zamestnanosti a migračných tokov, vysvetlila banka v štvrťročnej správe o španielskej ekonomike, ktorú zverejnila v utorok.
Poukázala však aj na riziko zhoršenia prognóz v dôsledku obchodného napätia a neistoty okolo globálnej hospodárskej politiky. Na domácom fronte poukázala na rast jednotkových nákladov práce od konca roka 2024, ako aj na pochybnosti o makroekonomickom vplyve európskych fondov a zvýšených výdavkov na obranu ako na zdroje rizika.
