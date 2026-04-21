Španielska vláda na riešenie bytovej krízy vyčlení 7 miliárd eur
Rastúce nájomné a náklady na bývanie vytláčajú mnohých Španielov z trhu, a to aj napriek nedávnemu posilneniu ekonomiky.
Autor TASR
Madrid 21. apríla (TASR) - Španielska vláda v utorok schválila rozsiahly plán na zmiernenie bytového problému krajiny. Nový plán v hodnote 7 miliárd eur strojnásobuje vládne investície do verejného nájomného bývania v priebehu nasledujúcich štyroch rokov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
Rastúce nájomné a náklady na bývanie vytláčajú mnohých Španielov z trhu, a to aj napriek nedávnemu posilneniu ekonomiky. Ponuka bytov v krajine je podľa analytikov nedostatočná v dôsledku turizmu a rastu populácie v mestách, ktorého motorom je imigrácia. Náklady na bývanie v Španielsku boli v závere vlaňajška medziročne vyššie o takmer 13 %.
Približne 40 % schváleného sedemmiliardového balíka bude určených na rast ponuky verejného nájomného bývania, v ktorej Španielsko v porovnaní s európskym priemerom zaostáva. Zhruba 30 % schválených financií sa vyčlení na rekonštrukciu obytných nehnuteľností, uviedla španielska vláda. To bude zahŕňať finančné prostriedky na zvýšenie energetickej úspornosti domov. Zvyšok pôjde na dotovanie bývania mladých ľudí.
