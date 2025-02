Španielska vláda navrhla skrátenie pracovného týždňa na 37,5 hodiny

Madrid 4. februára (TASR) - Španielska vláda dala v utorok zelenú skráteniu bežného pracovného týždňa zo 40 hodín na 37,5 hodiny. Vládny kabinet schválil návrh príslušného zákona po dohode s dvoma najväčšími odborovými zväzmi v krajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Zamestnávateľské organizácie sa k dohode nepripojili, keďže po mesiacoch neúspešných rozhovorov opustili rokovací stôl. Vláda si tiež nie je istá väčšinou v parlamente, ktorá by návrh podporila. "Krátenie pracovného dňa zvýši produktivitu v našej krajine," zdôvodnila tento krok socialistická ministerka práce Yolanda Diazová. "Nemá zmysel tráviť v práci hodiny, ide o to, aby sme boli efektívni," dodala. Na druhej strane zamestnávatelia varujú, že kratší pracovný týždeň ohrozí životaschopnosť niektorých odvetví.



Skrátený pracovný týždeň pri zachovaní plnej mzdy by sa dotkol takmer dvanástich miliónov zamestnancov v súkromnom sektore, najmä v maloobchode, gastronómii a poľnohospodárstve. Vo verejnom sektore a vo veľkých podnikoch už platí 37,5-hodinový pracovný týždeň.



Skrátenie pracovného týždňa je kľúčovým predvolebným sľubom ľavicového premiéra Pedra Sáncheza. Jeho vláda však nemá v parlamente väčšinu. Na prijatie zákona by potreboval súhlas baskických a katalánskych nacionalistov, ktorí sú však podľa pozorovateľov oveľa viac naklonení podnikateľskej sfére, uviedla agentúra DPA.