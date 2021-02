Španielska vláda ohlásila nový balík pomoci v objeme 11 miliárd eur

Madrid 24. februára (TASR) - Španielska vláda ohlásila nový balík na zmiernenie následkov koronakrízy v objeme 11 miliárd eur. Peniaze by mali pomôcť predovšetkým živnostníkom a malým a stredným firmám pôsobiacim v oblastiach cestovného ruchu, gastronómie a voľného času, uviedol v stredu španielsky premiér Pedro Sánchez v parlamente.



Ide o odvetvia, ktoré pred pandémiou rástli a boli konkurencieschopné, teraz sa však podľa premiéra nachádzajú "v extrémne ťažkej situácii". Sánchez nespresnil, akú formu by pomoc mala mať, či by to mali byť priame príspevky alebo úľavy na daniach. Opozičný líder Pablo Casado z konzervatívnej Ľudovej strany (PP) kritizoval objem balíka, ktorý je podľa neho malý. Potrebných je podľa neho "minimálne ďalších 50 miliárd".



Sánchez zdôraznil, že vláda od začiatku pandémie prijala núdzové opatrenia na zmiernenie následkov koronakrízy v celkovej výške okolo 20 % hrubého domáceho produktu (HDP) alebo viac než 200 miliárd eur. Takáto finančná pomoc je podľa neho na španielske pomery bezprecedentná. Dodal, že len na platy v rámci programu kurzarbeit a ďalšie podobné platby dala vláda k dispozícii 40 miliárd eur.



V mnohých španielskych regiónoch aj napriek niekoľko týždňov trvajúcemu poklesu nových prípadov naďalej platia prísne reštrikcie, ktoré poškodzujú ekonomiku a firmy.