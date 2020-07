Španielska vláda plánuje vytvoriť záchranný fond pre strategické firmy

Madrid 5. júla (TASR) - Španielska vláda plánuje vytvoriť záchranný fond vo výške 10 miliárd eur pre firmy, ktoré najviac zasiahla kríza vyvolaná pandémiou nového koronavírusu.



Vláda v Madride vo svojom vyhlásení uviedla, že pomoc od fondu budú môcť získať firmy, ktoré sú považované za strategicky dôležité a pôsobia v odvetviach, ako sú zdravotníctvo, bezpečnosť, infraštruktúra a komunikácie, ako aj tie, ktoré prispievajú „k efektívnemu fungovaniu trhov“.



Vláda pritom nemenovala žiadnu spoločnosť, ktorá by sa mohla uchádzať o pomoc z fondu. Tá by mala mať formu pôžičiek alebo nákupu akcií či dlhopisov španielskou štátnou holdingovou spoločnosťou SEPI.



Madrid ďalej uviedol, že dividendy, úroky a ďalšie príjmy investičného fondu by šli do štátnej pokladnice.



Administratíva premiéra Pedra Sáncheza oznámila tiež novú štátnu úverovú linku vo výške 40 miliárd eur na podporu investícií do životného prostredia a digitálnej infraštruktúry.



Španielsko, ktoré v marci zaviedlo jedny z najprísnejších blokád v Európe, keď počet obetí pandémie v krajine mieril k hranici 30.000, už poskytlo firmám pôžičky vo výške 100 miliárd eur.



Situácia na španielskom trhu práce nebola najlepšia už pred vypuknutím pandémie, ktorá uštedrila tvrdú ranu životne dôležitým odvetviam španielskej ekonomiky, ako sú cestovný ruch a vývoz automobilov.



Vláda už rozšírila program na ochranu zamestnanosti do septembra. Firmy, ktoré využívajú túto pomoc, nebudú môcť prepúšťať zamestnancov najmenej šesť mesiacov po ukončení programu.



Ďalším opatrením na pomoc malým a stredne veľkým firmám a nezávislým pracovníkom sú odklady platieb daní a príspevkov na sociálne zabezpečenie.



Premiér Sánchez vo štvrtok (2.7.) pripustil, že na financovanie takýchto systémov je nevyhnutné zreformovať fiškálnu politiku, a že väčšie spoločnosti budú čeliť zvýšeniu daní.