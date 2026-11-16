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Španielska vláda plánuje zvýšenie minimálnej mzdy
Minimálna mzda by mala od januára vzrásť o 5,3 %, povedala Díazová.
Autor TASR
Madrid 16. novembra (TASR) - Španielska vláda plánuje od budúceho roka zvýšiť minimálnu mzdu o viac než 5 %, uviedla v pondelok ministerka práce Yolanda Díazová. Bude to deviate zvýšenie minimálnej mzdy od roku 2018, odkedy na čele vlády stojí Španielska socialistická robotnícka strana (PSOE) pod vedením premiéra Pedra Sáncheza. Informovala o tom agentúra Reuters.
Minimálna mzda by mala od januára vzrásť o 5,3 %, povedala Díazová. Oznámila to necelé dva týždne pred predčasnými parlamentnými voľbami, ktoré sa uskutočnia 29. novembra a v ktorých PSOE vo väčšine prieskumov verejnej mienky zaostáva za pravicovými opozičnými stranami.
Rast minimálnej mzdy prekonáva inflačné prognózy španielskej centrálnej banky na tento rok. Podľa Národnej banky Španielska by inflácia mala v roku 2026 dosiahnuť 3,9 %. Prekonáva aj súčasnú medziročnú infláciu, ktorá v októbri dosiahla 4,9 %.
Oznámený rozsah rastu, ktorý vláda plánuje schváliť v utorok (17. 11.) na svojom zasadnutí, znamená, že minimálna mzda sa zvýši o 65 eur na 1286 eur za mesiac. Vypláca sa pritom v 14 výplatných termínoch vrátane 13. a 14. platu v júli a decembri. Týkať sa bude viac než 2,5 milióna zamestnancov, najmä žien a mladých ľudí, dodala vláda.
Minimálna mzda by mala od januára vzrásť o 5,3 %, povedala Díazová. Oznámila to necelé dva týždne pred predčasnými parlamentnými voľbami, ktoré sa uskutočnia 29. novembra a v ktorých PSOE vo väčšine prieskumov verejnej mienky zaostáva za pravicovými opozičnými stranami.
Rast minimálnej mzdy prekonáva inflačné prognózy španielskej centrálnej banky na tento rok. Podľa Národnej banky Španielska by inflácia mala v roku 2026 dosiahnuť 3,9 %. Prekonáva aj súčasnú medziročnú infláciu, ktorá v októbri dosiahla 4,9 %.
Oznámený rozsah rastu, ktorý vláda plánuje schváliť v utorok (17. 11.) na svojom zasadnutí, znamená, že minimálna mzda sa zvýši o 65 eur na 1286 eur za mesiac. Vypláca sa pritom v 14 výplatných termínoch vrátane 13. a 14. platu v júli a decembri. Týkať sa bude viac než 2,5 milióna zamestnancov, najmä žien a mladých ľudí, dodala vláda.