Španielska vláda poskytne stimuly na kúpu elektromobilov

Madrid 9. apríla (TASR) - Španielska vláda schválila plán stimulov vo výške 800 miliónov do roku 2023 na podporu predaja elektromobilov. Informovalo o tom v piatok ministerstvo energetiky.



Súkromní kupujúci by mali mať nárok na dotácie až do výšky 7000 eur na auto, zatiaľ čo úrady v malých mestách alebo firmy, ktoré nakúpia elektromobily pre svoje "flotily", ako sú napríklad taxislužby, by mohli získať ešte väčší príspevok.



Pri kúpe elektrických dodávok by mohla podpora od štátu dosiahnuť až 9000 eur.



Systém bonusov odštartuje v sobotu (10. 4.), uviedlo ministerstvo.



Stimuly nasledujú po predstavení vládneho plánu začiatkom tohto roka na podporu domácej výroby automobilov na batérie, ako aj výroby samotných batérií pre elektromobily.