Španielska vláda potvrdila plány ukončiť činnosť jadrových elektrární

Madrid 27. decembra (TASR) - Španielsko v stredu potvrdilo pôvodné plány ukončiť činnosť jadrových elektrární do roku 2035. Zároveň predlžuje niektoré administratívne lehoty v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Informovala o tom agentúra Reuters.



Uzatváranie elektrární sa začne v roku 2027 a náklady na celý proces dosiahnu približne 20,2 miliardy eur. Uviedla to vláda s tým, že financie na ukončenie činnosti jadrových elektrární pôjdu z fondu, do ktorého prispievajú ich prevádzkovatelia.



Otázka budúcnosti jadrových elektrární, ktoré sa na celkovej produkcii elektrickej energie v Španielsku podieľajú približne pätinou, patrila k horúcim debatám počas predvolebnej kampane. Opozičná Ľudová strana pred voľbami sľubovala predĺženie ich životnosti.



K ďalším opatreniam, ktoré vláda predstavila v oblasti energetiky, sú zmeny v riadení rozvoja nových zelených energetických projektov. V rámci nich vládny kabinet predĺžil niektoré kľúčové lehoty, ako je napríklad lehota na získanie stavebných povolení. Tá sa predlžuje o šesť mesiacov na 49 mesiacov.