Španielska vláda predĺžila svoj program na podporu zamestnanosti

Madrid 26. júna (TASR) - Španielska vláda schválila predĺženie programu na podporu zamestnanosti (tzv. kurzarbeit) do konca septembra. Cieľom je zabezpečiť, aby si státisíce ľudí udržali prácu a aspoň časť výplat minimálne počas niekoľkých nasledujúcich mesiacov.



V rámci tejto schémy poskytne vláda značné finančné úľavy firmám, ktoré im umožnia pokračovať pri obnovovaní aktivít a pri návrate čoraz väčšieho počtu zamestnancov do práce, keďže španielske hospodárstvo pomaly ožíva. Tamojšie firmy v ostatných týždňoch každý deň opätovne zamestnávajú tisíce ľudí.



Vláda pokrýva časť príspevkov zamestnávateľa na sociálne zabezpečenie pracovníkov, ktorí sa vrátili do práce, aj tých, ktorí sú stále nútení zostať dočasne doma.



Tento program, známy v španielčine ako ERTE, „rozhodujúcim spôsobom prispel k zastaveniu krvácania na našom trhu práce,“ uviedla hovorkyňa vlády María Jesús Monterová v piatok na tlačovej konferencii. „Pracovné miesta sú našou prioritou.“



Rozhodnutie vlády ukazuje, že škody, ktoré pandémia nového koronavírusu spôsobila španielskej ekonomike, sú hlbšie, ako predstavitelia krajiny očakávali. To prinútilo kabinet predĺžiť program, ktorý mal pôvodne trvať iba niekoľko mesiacov.



Analytici na celom svete pre tzv. koronakrízu neustále znižujú svoje hospodárske prognózy a centrálni bankári zvyšujú tzv. núdzové opatrenia.



ERTE schéma sa už raz predĺžila, a to v máji, do 30. júna. Minister sociálneho zabezpečenia José Luis Escrivá a ministerka práce Yolanda Díazová v uplynulých dvoch týždňoch intenzívne rokovali s predstaviteľmi odborov a podnikateľskými združeniami, aby dosiahli dohodu.



Pre nezhody týkajúce sa trvania a veľkorysosti schémy sa im podarilo dosiahnuť kompromis až na poslednú chvíľu.



Niektorí lídri priemyslu žiadali o predĺženie programu ERTE až do 30. decembra. Nakoniec sa dohodli na 30. septembri.