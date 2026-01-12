Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Španielska vláda pripravuje opatrenia na riešenie bytovej krízy

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Španielska centrálna banka nedávno odhadla, že v krajine v súčasnosti chýba približne 700.000 bytových jednotiek, čo je o zhruba 100.000 viac ako v roku 2024.

Autor TASR
Madrid 12. januára (TASR) - Španielska vláda sľubuje „naliehavé a rozhodné“ kroky na riešenie prehlbujúcej sa bytovej krízy v krajine. Balík opatrení bude prijatý prostredníctvom kráľovského dekrétu v najbližších týždňoch, oznámil v pondelok premiér Pedro Sánchez. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Vláda zakročí proti podvodom a zneužívaniu v nájomných zmluvách a vytvorí stimuly pre majiteľov nehnuteľností, ktoré budú prospešné pre dlhodobých nájomníkov, povedal premiér. Ústredným bodom plánu je prísnejšia regulácia turistických a krátkodobých prenájmov, ktoré podľa Sáncheza deformovali miestne trhy s bývaním. Opatrenia majú zabrániť napríklad preklasifikovaniu štandardných nájomných zmlúv na dočasné nájmy. Zároveň prenajímatelia, ktorí predĺžia dlhodobé nájomné zmluvy bez zvýšenia nájomného, budú v budúcnosti úplne oslobodení od dane z príjmov z prenájmu.

Španielska centrálna banka nedávno odhadla, že v krajine v súčasnosti chýba približne 700.000 bytových jednotiek, čo je o zhruba 100.000 viac ako v roku 2024. Kráľovský dekrét, ktorý dopĺňa existujúcu legislatívu, na nadobudnutie platnosti nevyžaduje schválenie parlamentom.
.

