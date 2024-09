Španielska vláda si stanovila ambicióznejšie klimatické ciele

Madrid 24. septembra (TASR) - Španielska vláda v utorok schválila klimatický plán, na základe ktorého má do roku 2030 pochádzať 81 % spotrebovanej elektriny z obnoviteľných zdrojov. Na základe dokumentu zaslaného Európskej komisii sa vláda takisto zaviazala znížiť do roku 2030 emisie skleníkových plynov o 32 % v porovnaní s úrovňou roka 1990. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Na dosiahnutie stanovených cieľov vláda prisľúbila urýchliť zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie, aby sa do konca desaťročia vyrábalo 81 % španielskej elektrickej energie zo zelených zdrojov, čo je o sedem percentuálnych bodov viac v porovnaní so 74-percentným cieľom z roku 2021.



Zelenú transformáciu má podporiť najmä zvýšené využívanie slnečnej a veternej energie. Vďaka tomu sa zníži energetická závislosť od zahraničných zdrojov, ktorá by mohla do konca tohto desaťročia klesnúť zo súčasných 61 % na 50 %, uviedlo španielske ministerstvo energetiky.



Španielsko v posledných rokoch investovalo do solárnych a veterných elektrární, ktoré sa nachádzajú prevažne v riedko osídlenom strede krajiny, aby využilo dostatok slnečného svitu a vetra v oblasti. Podľa správcu energetickej distribučnej siete krajiny v roku 2023 Španielsko prvýkrát vo svojej histórii vyrobilo viac ako polovicu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, pričom viac ako 23 % pochádzalo z vetra a 14 % zo slnka.