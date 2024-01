Španielska vláda začala rokovania o skrátení pracovného týždňa

Madrid 25. októbra (TASR) - Španielska ľavicová vláda začala vo štvrtok so zástupcami odborov a zamestnávateľov rokovania o skrátení pracovného týždňa zo 40 hodín na 37,5 hodiny. Opatrenie by sa týkalo približne 12 miliónov ľudí. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Skrátenie pracovného času si stanovila krajne ľavicová strana Sumar (Spojiť sa) ako podmienku pre vstup do koaličnej vlády premiéra Pedra Sáncheza, ktorá sa ujala vlády koncom minulého roka.



"Skrátenie pracovného času neznamená len pracovať menej, ale pracovať lepšie," uviedla ministerka práce a šéfka strany Sumar Yolanda Díazová na sociálnej sieti X. Španieli "si zaslúžia pracovný rytmus, ktorý im umožní žiť," povedala a dodala, že pracovný týždeň sa nezmenil už 40 rokov napriek veľkému nárastu produktivity.



Vláda navrhuje skrátenie v dvoch fázach, na 38,5 hodiny v roku 2024 a 37,5 hodiny v roku 2025, a to bez straty mzdy. Dva hlavné španielske odborové zväzy, UGT a CCOO, vyjadrili návrhu podporu, na rozdiel od vedúcich predstaviteľov podnikovej sféry, ktorí poukazujú na riziko ohrozenia životaschopnosti niektorých častí hospodárstva.



"Nie všetky odvetvia sú rovnaké," povedal začiatkom tohto týždňa Antonio Garamendi, šéf podnikateľského záujmového združenia CEOE, a dodal, že rokovania by sa mali viesť v rámci jednotlivých odvetví. Diazová uviedla, že si želá dohodu, ktorá bude mať podporu odborov aj podnikov. Nezavrhla pritom možnosť rokovať len s odbormi, ako to urobila už v januári pri zvyšovaní minimálnej mzdy.