Španielska vláda zhoršila odhad tohtoročného rozpočtového schodku

Madrid 30. apríla (TASR) - Španielsko bude pokračovať v rozsiahlej podpore ekonomiky, čo rozpočtový deficit posunie v tomto roku na vyššiu úroveň, než vláda pôvodne predpokladala. Rozpočtový schodok bude zároveň prekračovať fiškálne pravidlá Európskej únie aj v ďalších troch rokoch. Uviedlo to v piatok španielske ministerstvo pre rozpočet, ktoré posunulo odhad tohtoročného rozpočtového deficitu nad 8 %.



Ako uviedla ministerka pre rozpočet María Jesús Monterová, ktorú citovala agentúra Reuters, Španielsko by malo tento rok zaznamenať rozpočtový deficit na úrovni 8,4 % hrubého domáceho produktu (HDP). Pôvodne sa očakával na úrovni 7,7 % HDP.



Stále je to však nižšia úroveň než v minulom roku, keď rozpočtový schodok dosiahol 11 % HDP. Bol to najvyšší deficit štátneho rozpočtu za posledných 11 rokov.



V roku 2022 by rozpočtový deficit mal podľa odhadov ministerstva klesnúť na 5 % HDP a v ďalšom roku na 4 % HDP. V roku 2024 počíta Monterová s poklesom schodku na 3,2 % HDP. To znamená, že rozpočtové pravidlá EÚ, ktoré stanovujú maximálny rozpočtový deficit na úrovni 3 % HDP, nesplní Španielsko skôr ako v roku 2025.



Podľa Monterovej však vláda plánuje podporovať ekonomiku poškodenú pandémiou nového koronavírusu tak dlho, ako to bude potrebné. "Chyby z minulosti už nemienime opakovať," povedala ministerka, poukazujúc na úsporné opatrenia zavedené po finančnej kríze v roku 2012. Tie viedli v ďalších rokoch k prudkému poklesu verejných výdavkov.



Verejný dlh Španielska by mal tento rok dosiahnuť 119,5 % HDP. V porovnaní s rokom 2020 by tak mal mierne klesnúť. Za minulý rok predstavoval zhruba 120 % HDP. V poklese by mal pokračovať aj v ďalších rokoch, pričom španielska vláda očakáva, že v roku 2024 dosiahne dlh zhruba 112 % HDP.