Španielska vláda zlepšila odhad tohtoročného rastu ekonomiky

Madrid 3. októbra (TASR) - Ekonomika Španielska by v tomto roku mala zaznamenať o niečo vyššie tempo rastu, než vláda predpokladala na začiatku roka. Uviedla to v pondelok španielska ministerka hospodárstva Nadia Calvinová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Calvinová uviedla, že vláda najnovšie odhaduje rast španielskej ekonomiky v roku 2022 na úrovni 4,4 %. V predchádzajúcej prognóze spred niekoľkých mesiacov stanovila rast na 4,3 %.



"V súlade s Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a ďalšími ekonomickými inštitúciami počítame s vyšším tempom rastu, než sme odhadovali začiatkom roka, a to na úrovni 4,4 %," povedala ministerka médiám.



Zlepšenie odhadu vývoja ekonomiky zo strany španielskej vlády prichádza vyše týždňa po tom, ako španielsky štatistický úrad INE revidoval rast hospodárstva za 2. štvrťrok výrazne smerom nahor. INE v rámci spresnených odhadov koncom septembra oznámil, že za 2. štvrťrok vzrástla španielska ekonomika medzikvartálne o 1,5 %, zatiaľ čo v prvom odhade udával rast na úrovni 1,1 %.



K výraznejšiemu rastu španielskej ekonomiky v 2. štvrťroku prispelo zvýšenie spotreby domácností a pozitívne sa pod vývoj ekonomiky podpísala aj obchodná bilancia. Export Španielska vzrástol o 4,9 %, zatiaľ čo dovoz zaznamenal rast iba o 2,8 %.



Aj pri medziročnom porovnaní štatistický úrad zlepšil údaje za 2. kvartál. Pôvodne informoval o raste na úrovni 6,3 %, spresnené údaje však poukázali na rast o 6,8 %. To je najvýraznejšie tempo rastu od 2. štvrťroka minulého roka.