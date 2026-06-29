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Španielska vláda zlepšila prognózu hospodárskeho rastu krajiny
Španielsko, ktoré je štvrtou najväčšou ekonomikou Európskej únie, v ostatných rokoch dosahuje vyšší hospodársky rast ako iní členovia Únie.
Autor TASR
Madrid 29. júna (TASR) - Španielska vláda zlepšila svoju predpoveď rastu ekonomiky v tomto roku. Očakáva, že hrubý domáci produkt (HDP) krajiny sa posilní o 2,6 %. Jej predošlá predikcia rátala s rastom o 2,2 %. Vláda zlepšenie prognózy odôvodnila tým, že španielske hospodárstvo je v dobrej pozícii na prekonanie energetického šoku a ďalších turbulencií vyplývajúcich z vojny na Blízkom východe. Minister hospodárstva Carlos Cuerpo v pondelok uviedol, že v druhom štvrťroku sa očakáva rast HDP krajiny o zhruba 0,64 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Španielsko, ktoré je štvrtou najväčšou ekonomikou Európskej únie, v ostatných rokoch dosahuje vyšší hospodársky rast ako iní členovia Únie. Vlani sa HDP krajiny zväčšil o 2,8 % a v roku 2024 o 3,5 %. Motorom rastu bol spotrebiteľský dopyt, export a cestovný ruch.
Uzavretie Hormuzského prielivu zo strany Iránu v reakcii na americké a izraelské útoky vyvolalo volatilitu na globálnych energetických trhoch a zvýšilo infláciu na celom svete. Španielsky štatistický úrad však v pondelok uviedol, že inflácia v krajine podľa predbežných údajov v júni zostala tretí mesiac v rade na úrovni 3,2 % napriek tomu, že ceny elektriny a plynu medziročne vzrástli.
Španielska centrálna banka predpovedá pre tento rok rast ekonomiky o 2,3 % a Medzinárodný menový fond odhaduje, že španielsky HDP sa posilní o 2,1 %.
Španielsko, ktoré je štvrtou najväčšou ekonomikou Európskej únie, v ostatných rokoch dosahuje vyšší hospodársky rast ako iní členovia Únie. Vlani sa HDP krajiny zväčšil o 2,8 % a v roku 2024 o 3,5 %. Motorom rastu bol spotrebiteľský dopyt, export a cestovný ruch.
Uzavretie Hormuzského prielivu zo strany Iránu v reakcii na americké a izraelské útoky vyvolalo volatilitu na globálnych energetických trhoch a zvýšilo infláciu na celom svete. Španielsky štatistický úrad však v pondelok uviedol, že inflácia v krajine podľa predbežných údajov v júni zostala tretí mesiac v rade na úrovni 3,2 % napriek tomu, že ceny elektriny a plynu medziročne vzrástli.
Španielska centrálna banka predpovedá pre tento rok rast ekonomiky o 2,3 % a Medzinárodný menový fond odhaduje, že španielsky HDP sa posilní o 2,1 %.