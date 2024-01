Španielska vláda zvýšila minimálnu mzdu o 5 % na 1134 eur

Madrid 12. januára (TASR) - Minimálna mzda v Španielsku tento rok vzrastie o 5 %. Tamojšia ľavicová vláda o tom rozhodla v piatok napriek tlaku zamestnávateľských zväzov, ktoré vyzývali na zdržanlivejší prístup v čase spomaľujúceho sa hospodárskeho rastu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Na zvýšení sa vláda dohodla s hlavnými odborovými zväzmi v krajine a bude účinné so spätnou platnosťou od 1. januára 2024. Zamestnancom na výplatnej páske pribudne 54 eur, vďaka čomu nová minimálna mzda dosiahne 1134 eur pred zdanením.



Socialistický premiér Pedro Sánchez, ktorý v parlamentných voľbách minulý rok v novembri obhájil svoj mandát do ďalšieho funkčného obdobia, uviedol, že toto opatrenie bude využívať približne 2,5 milióna pracujúcich, najmä žien a mladých ľudí. "Je to najlepší nástroj na boj proti pracujúcej chudobe a na dosiahnutie rovnakého odmeňovania," napísal Sánchez na sociálnej sieti X.



Zvýšenie, ktoré prichádza po tom, ako priemerná inflácia v Španielsku dosiahla vlani 3,5 %, je súčasťou vládneho plánu dostať minimálnu mzdu na 60 % priemernej mesačnej mzdy v krajine.



Španielska centrálna banka nedávno znížila výhľad hospodárskeho rastu krajiny na rok 2024, pričom upozornila na spomalenie súkromnej spotreby. Teraz odhaduje, že tempo rastu sa v minulom roku spomalilo na 2,4 % a v tomto roku sa bude predstavovať len 1,6 %.