Španielska vláda zvýšila prognózu tohtoročného rastu na 2,9 %
Autor TASR
Madrid 18. novembra (TASR) - Španielska ľavicová vláda v utorok zvýšila prognózu hospodárskeho rastu v tomto roku z 2,7 % na 2,9 %, čo je viac ako dvojnásobok priemeru očakávaného za celú eurozónu. Štvrtá najväčšia ekonomika Európskej únie od roku 2021 prekonáva svojich konkurentov vďaka cestovnému ruchu, nízkym cenám energie, domácej spotrebe a zahraničným investíciám. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Revidovaný výhľad odráža najnovšie údaje a je v súlade s prognózami iných inštitúcií, uviedol minister hospodárstva Carlos Cuerpo. „Napriek zložitému, neistému medzinárodnému kontextu a spomaleniu medzi našimi hlavnými partnermi v EÚ si Španielsko udržiava dynamický a odolný rast,“ dodal.
Medzinárodný menový fond nedávno zvýšil svoju celoročnú prognózu rastu Španielska na rok 2025 na 2,9 % z predchádzajúcich 2 %. To je výrazne viac ako rast na úrovni 1,3 %, ktorý Európska komisia v tomto roku očakáva pre celú eurozónu.
Slabým miestom španielskej ekonomiky zostáva miera nezamestnanosti, ktorá bola na úrovni 10,45 % v treťom štvrťroku najvyššia v rámci EÚ. Problém pre menšinovú koalíciu predstavuje aj neschopnosť schváliť nový rozpočet, odkedy v roku 2023 nastúpila k moci, čo vláde obmedzuje manévrovací priestor pri zavádzaní nových výdavkových programov.
