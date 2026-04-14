Španielske ceny v marci stúpli viac, ako naznačoval predbežný odhad
Marcová inflácia v Španielsku bola najsilnejšia od júna 2024. Spôsobil to rast cien dopravy o 5,3 %. Prudko totiž stúpli ceny pohonných látok.
Autor TASR
Madrid 14. apríla (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Španielsku v marci oproti rovnakému mesiacu vlaňajška stúpli o 3,4 %. Medziročná inflácia tak bola silnejšia, ako naznačoval predbežný odhad, podľa ktorého bola na úrovni 3,3 %. Rast cien v krajine sa zrýchlil po tom, ako vo februári medziročne stúpli o 2,3 %. Ukázali to údaje, ktoré v utorok zverejnil španielsky štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Marcová inflácia v Španielsku bola najsilnejšia od júna 2024. Spôsobil to rast cien dopravy o 5,3 %. Prudko totiž stúpli ceny pohonných látok. Nafta bola medziročne drahšia o 17,9 % a benzín o 4,8 %. Medziročná jadrová inflácia, ktorá nezahŕňa volatilné ceny energií a potravín, bola v marci v Španielsku vo výške 2,9 %.
Medzimesačne sa španielske spotrebiteľské ceny v marci zvýšili o 1,2 %, čiže najvýraznejšie od júna 2022. Predbežný odhad naznačoval, že v marci ceny oproti februáru vzrástli len o 1 %.
Podľa harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien (HICP), ktorý sa v celej Európskej únii určuje podľa jednotnej metodiky, ceny v Španielsku medziročne stúpli o 3,4 % a medzimesačne sa zvýšili o 1,7 %.
