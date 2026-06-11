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Španielske firmy sa chcú zapojiť do projektu novej stíhačky
Šestica španielskych spoločností vo štvrtok vo vyhlásení uviedla, že sú pripravené poskytnúť svoje kapacity a zdroje Španielsku aj prípadným partnerom na vývoj bojového systému novej generácie.
Autor TASR
Madrid 11. júna (TASR) - Popredné španielske zbrojárske spoločnosti vrátane firmy INDRA vo štvrtok vyjadrili pripravenosť zapojiť sa do vývoja novej spoločnej stíhačky po tom, čo francúzsko-nemecké nezhody viedli k zániku kľúčového európskeho projektu.
Ako pripomenula agentúra AFP, projekt Future Combat Air System (FCAS) bol vnímaný ako dôležitý test úsilia Európy o užšiu spoluprácu v oblasti obrany v čase veľkých výziev v medzinárodnej politike: pokračujúcej vojny Ruska proti Ukrajine, ktorá trvá už piaty rok, ako aj rastúcich obáv Európanov z budúcej podoby bezpečnostných záväzkov Spojených štátov voči európskemu kontinentu.
Nemecko a Francúzsko však tento týždeň od projektu odstúpili. Predchádzali tomu dlhé mesiace nezhôd medzi hlavnými dodávateľmi – francúzskou spoločnosťou Dassault a koncernom Airbus, ktorý zastupoval nemecké a španielske záujmy.
Po neúspechu projektu FCAS Paríž a Berlín v stredu oznámili, že chcú pokračovať vo vývoji stíhačiek. Koncern vedený Airbusom, do ktorého sú zapojené nemecké spoločnosti, medzičasom vytvoril nové konzorcium s cieľom nahradiť projekt FCAS.
Šestica španielskych spoločností vo štvrtok vo vyhlásení uviedla, že sú pripravené poskytnúť svoje kapacity a zdroje Španielsku aj prípadným partnerom na vývoj bojového systému novej generácie. Zároveň zdôraznili, že ďalší odklad takéhoto projektu je neudržateľný a nie je naň priestor ani z časového hľadiska.
Firmy zároveň upozornili, že pretrvávajúca neistota ohrozuje nielen odborné know-how, zdroje a schopnosti zapojených spoločností, ale aj stabilitu ich partnerov a celých dodávateľských reťazcov.
Španielska ministerka obrany Margarita Roblesová v reakcii na rozhodnutie Francúzska a Nemecka zo začiatku tohto týždňa označila zrušenie projektu FCAS za „veľmi znepokojujúce pre Európu a jej strategickú autonómiu“ a uviedla, že nad bezpečnosťou Európy prevážili záujmy priemyslu.
Ako pripomenula agentúra AFP, projekt Future Combat Air System (FCAS) bol vnímaný ako dôležitý test úsilia Európy o užšiu spoluprácu v oblasti obrany v čase veľkých výziev v medzinárodnej politike: pokračujúcej vojny Ruska proti Ukrajine, ktorá trvá už piaty rok, ako aj rastúcich obáv Európanov z budúcej podoby bezpečnostných záväzkov Spojených štátov voči európskemu kontinentu.
Nemecko a Francúzsko však tento týždeň od projektu odstúpili. Predchádzali tomu dlhé mesiace nezhôd medzi hlavnými dodávateľmi – francúzskou spoločnosťou Dassault a koncernom Airbus, ktorý zastupoval nemecké a španielske záujmy.
Po neúspechu projektu FCAS Paríž a Berlín v stredu oznámili, že chcú pokračovať vo vývoji stíhačiek. Koncern vedený Airbusom, do ktorého sú zapojené nemecké spoločnosti, medzičasom vytvoril nové konzorcium s cieľom nahradiť projekt FCAS.
Šestica španielskych spoločností vo štvrtok vo vyhlásení uviedla, že sú pripravené poskytnúť svoje kapacity a zdroje Španielsku aj prípadným partnerom na vývoj bojového systému novej generácie. Zároveň zdôraznili, že ďalší odklad takéhoto projektu je neudržateľný a nie je naň priestor ani z časového hľadiska.
Firmy zároveň upozornili, že pretrvávajúca neistota ohrozuje nielen odborné know-how, zdroje a schopnosti zapojených spoločností, ale aj stabilitu ich partnerov a celých dodávateľských reťazcov.
Španielska ministerka obrany Margarita Roblesová v reakcii na rozhodnutie Francúzska a Nemecka zo začiatku tohto týždňa označila zrušenie projektu FCAS za „veľmi znepokojujúce pre Európu a jej strategickú autonómiu“ a uviedla, že nad bezpečnosťou Európy prevážili záujmy priemyslu.