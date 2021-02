Španielske reštaurácie odmietajú úvery, požadujú od vlády priamu pomoc

Madrid 18. februára (TASR) - Majitelia španielskych reštaurácií požadujú od vlády urýchlenú priamu pomoc, aby dokázali svoje prevádzky udržať nad vodou. Napriek tomu, že cestovný ruch patrí ku kľúčovým sektorom španielskej ekonomiky, vláda podľa vlastníkov reštaurácií ponúka najmä takú podporu, ktorá pre ne nie je výhodná.



Podľa španielskej Asociácie pohostinského priemyslu zasiahli reštrikcie zavedené s cieľom obmedziť šírenie nového koronavírusu približne 300.000 reštaurácií a barov. Až tretina z nich môže v priebehu 1. štvrťroka tohto roka skončiť, čo by znamenalo stratu 1,1 milióna pracovných miest.



Španielska vláda síce informovala, že pripravuje nové opatrenia na podporu sektora, viaceré reštaurácie však dali najavo, že nevedia, ako dlho sa ešte udržia. Jedným z nich je Evaristo Pose (46) vlastniaci reštauráciu "Dominguez" v centre Madridu.



Ako uviedol pre agentúru Reuters, nevie, ako dlho si bude môcť udržať zvyšných päť zamestnancov po tom, ako siedmich dočasne prepustil. V dôsledku pandémie prišiel o 86.000 eur a na udržanie reštaurácie, ktorej tržby klesli vlani o 80 %, musel siahnuť do úspor. Podobne ako ďalší vlastníci reštaurácií, aj on požaduje priamu štátnu pomoc. Pohostinský sektor poukazuje na to, že zatiaľ čo iné krajiny pomohli menším podnikom dočasným znížením daní a iných platieb, španielska vláda sa sústredila najmä na garancie za úvery.



To však podnikateľom nevyhovuje. "Nechcel som riešiť moju situáciu úvermi. To by znamenalo iba ďalšie zvýšenie dlhov. Chcem, aby mi poskytli priamu pomoc," povedal Pose. Ako uviedol predseda Asociácie pohostinského priemyslu Emilio Gallego, situácia sektora je kritická a na riešenie fixných nákladov požaduje okamžitú priamu pomoc vo výške 8,5 miliardy eur.