Utorok 26. máj 2026
Španielske výrobné ceny medziročne stúpli najviac od decembra 2022

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Marián Holubčík

Hlavným dôvodom zrýchlenia rastu španielskych výrobných cien bolo zdraženie energií o 22,3 % po marcovom zvýšení o 7,1 %.

Autor TASR
Madrid 26. mája (TASR) - Výrobné ceny v Španielsku sa v apríli medziročne prudko zvýšili, a to o 8,3 % po tom, ako v marci oproti rovnakému mesiacu vlaňajška podľa revidovaných údajov stúpli o 3,1 %. Aprílový medziročný rast bol najsilnejší od decembra 2022. Vyplýva to z údajov, ktoré v utorok zverejnil španielsky štatistický úrad INE. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.

Hlavným dôvodom zrýchlenia rastu španielskych výrobných cien bolo zdraženie energií o 22,3 % po marcovom zvýšení o 7,1 %. To sa premietlo aj do cien ostatných produktov vrátane cien spotrebných tovarov (1,6 %), investičných tovarov (2 %) a medziproduktov (3,8 %). Výrobné ceny tovarov dlhodobej spotreby stúpli o 2,9 % a ceny tovarov krátkodobej spotreby sa zvýšili o 1,5 %. Bez zahrnutia energií ceny španielskych výrobcov v apríli medziročne vzrástli o 2,6 %.

Medzimesačne sa index cien výrobcov v Španielsku v apríli zvýšil o 1,7 %. Išlo o prudké spomalenie po marcovom raste o 6,2 %. Toto spomalenie sa časovo zhodovalo so zmiernením tempa rastu cien rafinovaných ropných produktov na 10,3 % z marcovej úrovne 46,3 %. Zároveň sa ceny výrobcov v segmente produkcie, prenosu a distribúcie elektrickej energie medzimesačne znížili o 3,1 % po marcovom medzimesačnom raste o 13,1 %.
