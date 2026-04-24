Španielske výrobné ceny v marci stúpli pre drahšie energie
Oproti februáru sa španielske výrobné ceny v marci posilnili o 6,5 % po tom, ako vo februári medzimesačne o 3 % klesli.
Autor TASR
Madrid 24. apríla (TASR) - Ceny výrobcov v Španielsku sa v marci prvýkrát za päť mesiacov medziročne zvýšili. Dôvodom bol rast cien energií. Vyplýva to z údajov, ktoré v piatok zverejnil španielsky štatistický úrad INE. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Ceny španielskych výrobcov v marci v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka vzrástli o 3,4 %. Vo februári sa pritom znížili o 6,9 %, čo bol najväčší pokles od marca 2024. Ceny energií stúpli o 7,9 % po februárovom poklese o 22,1 %. Marcové zdraženie energií bolo spôsobené najmä zvýšením cien za výrobu, prenos a distribúciu elektriny a za rafináciu ropy. Ceny kapitálových tovarov medziročne vzrástli o 1,8 % a spotrebné tovary zdraželi 1,2 %. Ceny medziproduktov boli medziročne vyššie o 0,8 %.
