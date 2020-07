Španielskemu cestovnému ruchu chýbajú bohatí klienti z Ruska

Madrid 11. júla (TASR) - Cestovné obmedzenia si vybrali vysokú daň v španielskom turizme. A hoci sa reštrikcie už zmiernili, destinácie, ako sú Madrid, Barcelona či pobrežie Costa del Sol v Andalúzii, ktoré sú obľúbeným cieľom bohatých turistov z Ruska, Saudskej Arábie, Mexika, Brazílie a USA, ďalej počítajú straty.



Takzvaná „Zlatá míľa“ medzi prístavnými mestami Puerto Banús a Marbella na Costa del Sol zostala tento rok v lete bez typických návštevníkov: turistov z Blízkeho východu a Ruska. Predstava prístavu plného luxusných jácht a cudzincov v drahých značkách je teraz minulosťou. Bohatí turisti sú pritom pre túto oblasť veľmi dôležití. A nie preto, že prichádzajú vo veľkom počte, ale preto, že míňajú veľké množstvá peňazí. „Míňajú najviac, najmä v obchodoch a reštauráciách,“ vysvetľuje jeden z majiteľov firiem v Puerto Banús.



Španielsky cestovný ruch je v kritickom stave od začiatku tzv. koronakrízy. Španielsko už otvorilo hranice, avšak len pre návštevníkov z Európskej únie (EÚ) a niekoľkých vybraných krajín. Vstup občanov z väčšiny štátov mimo EÚ stále nie je povolený.



Tieto obmedzenia znamenajú, že na uliciach Barcelony, Madridu a Marbelly chýbajú turisti z Ázie, Ameriky, Ruska a Blízkeho východu s veľkými a plnými peňaženkami.



„Chýbajú nám tzv. petrodoláre,“ skonštatovala María Juradová, obchodná riaditeľka exkluzívnej módnej značky v Puerto Banús, ktorú obľubujú návštevníci z krajín bohatých na ropu, ako sú Rusko a Saudská Arábia.



„Prichádzali s celými rodinami a sprievodom, v skupinách aj po štyridsiatich, a zapĺňali najdrahšie reštaurácie, v ktorých nechávali prepitné až 300 eur,“ dodal Enrique García, čašník s takmer 25-ročnými skúsenosťami.



Tieto trhy sú také dôležité, že niektoré hotely boli navrhnuté tak, aby vyhovovali ich potrebám. Napríklad v Marbelle a Torremolinos existujú dva tzv. halal hotely, ktoré sú zamerané osobitne na klientov z Blízkeho východu. „Nevieme, kedy sa títo turisti budú môcť vrátiť, ale letná sezóna bez nich bude zničená. To isté platí aj v prípade Rusov a Američanov, ktorí tento rok neprídu,“ poznamenal Luis Callejón, prezident združenia hotelového priemyslu Costa del Sol.



Španielsky cestovný ruch sa zastavil v polovici marca, keď vláda zaviedla prísne blokády, aby obmedzila šírenie nového koronavírusu. A aj keď už Španielsko koncom júna znovu otvorilo hranice obyvateľom EÚ, určite neprivíta ani polovicu z vlaňajších 83 miliónov cudzincov, ktorí minuli viac ako 90 miliárd eur.



Strata týchto turistov si vyžiada najväčšiu daň v Katalánsku a Madride. Na ilustráciu, z 3,3 milióna amerických turistov, ktorí navštívili Španielsko v roku 2019, smerovalo viac ako 1,51 milióna do Katalánska a zhruba 900.000 do Madridu.



Reštrikcie pre obyvateľov mimo EÚ tak predstavujú tvrdý úder pre obe destinácie. Návštevníci z USA sú najpočetnejšou skupinou zahraničných turistov v Madride a treťou najväčšou v Katalánsku, po Francúzoch a Britoch. A v Katalánsku minú turisti z USA viac peňazí ako návštevníci z ktorejkoľvek inej krajiny.



V Barcelone je otvorených iba 60 hotelov s obsadením od 15 % do 20 %. Toto je bezprecedentná situácia oproti minulým rokom, keď bolo mesto zaplavené turistami.



Madrid pociťuje tiež neprítomnosť turistov z Latinskej Ameriky. Hlavné mesto Španielska používajú cestujúci z Argentíny, Mexika či Brazílie ako bránu do Európy a dovolenkovú základňu, čím významnou mierou prispievajú k jeho príjmom z cestovného ruchu.



Podľa údajov z roku 2019 od spoločnosti Planet, ktorá poskytuje finančné služby, špecializujúca sa na vrátenie dane z pridanej hodnoty (DPH) pre návštevníkov z Číny, USA a Ruska, v roku 2019 minuli najviac peňazí v Barcelone a Madride.



A keďže návštevníci z týchto krajín stále nemôžu vstúpiť do Španielska, tamojší cestovný ruch síce pokračuje v zápase o prežitie, ale v krátkodobom časovom horizonte zotavenie neočakáva.