Španielski producenti olivového oleja už naplno pocítili clá v USA

Madrid 8. februára (TASR) - Španielski producenti olivového oleja už naplno pocítili clá, ktoré na vybrané produkty z Európskej únie (EÚ) zaviedla administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa.



Clá v kombinácii s nízkymi cenami a zlyhaním EÚ pri riešení problémov s uskladnením nadmerných zásob oleja, tvrdo zasiahli tento sektor. Od novembra sa vývoz fľaškového oleja zo Španielska znížil o 15.000 ton.



USA sa v polovici októbra 2019 rozhodli uvaliť clá vo výške 25 % na tovary z EÚ, vrátane španielskeho olivového oleja, ako odvetu za dotácie pre európskeho výrobcu lietadiel Airbus.



Španielski producenti oleja sa tak dostali do bodu blízko kolapsu. Situáciu ešte zhoršil pokles cien oleja a pomalá reakcia EÚ v súvislosti so súkromným uskladnením prebytkov olivového oleja. Pre klesajúce ceny tak už nie je ziskové zbierať olivy v sadoch, ktoré zavlažuje iba dážď. A toto odvetvie sa navyše obáva, že administratíva USA zvýši clá aj na olivový olej predávaný v kontajneroch s hmotnosťou menšou ako 18 kilogramov a na hromadné zásielky uplatní nové odvody.



Americké clá sa pritom nevzťahuje na olivový olej od európskych konkurentov Španielska, ako sú Taliansko, Grécko a Portugalsko.



Clá už priamo ovplyvnili španielsky trh: vývoz olivového oleja v decembri klesol na 70.000 ton z 85.000 ton v novembri a 106.000 ton v októbri.



Podľa zdrojov z priemyslu, ak bude situácia pokračovať, podniky budú musieť premiestniť plnenie fliaš do iných krajín. Firma Borges napríklad plánuje "fľaškovať" olivový oleja zo Španielska v Tunisku, kde má tiež svoj závod. Portugalská značka Sovena, ktorá vyrába olivový olej pre španielsky reťazec supermarketov Mercadona, má baliareň v Portugalsku a ďalšiu v USA. A skupina Acesur, ktorá vlastní značky olivového oleja Coosur a La Espanola a nakupuje olej v Portugalsku, Grécku a severnej Afrike, ktorý plní do fliaš v Španielsku, tiež plánuje presunúť fľaškovanie za hranice. Tieto tri veľké spoločnosti spolu s firmou Dcoop a Deoleo produkujú dohromady viac ako 500.000 ton olivového oleja.



Do ukončenia zberu najnovšej úrody už zostáva len pár týždňov a producenti sa ešte nezbavili ani starých zásob. Skladové prebytky ich tak nútia predávať olej za nízku cenu, aby si vytvorili priestor pre "čerstvý olej".



Únia podľa Španielov urobila len málo pre to, aby vyriešila krízu spôsobenú Trumpovými clami. Európska komisia v snahe zmierniť nadbytok olivového oleja na trhu a zlepšiť ceny sa v novembri dohodla, že pomôže pokryť náklady na hromadné skladovanie panenských olivových olejov. Komisia sľúbila, že režim súkromného skladovania bude pokrývať viac ako 150.000 ton, ale do dnešného dňa sa v nich uskladnilo iba 21.000 ton.



Agustín Rodríguez, pestovateľ olív a člen organizácie andalúzskych farmárov sa obáva kolapsu tohto odvetia, ak bude aj nová úroda silná. Podľa údajov niektoré družstvá už využívajú až 30 % svojho skladovacieho priestoru na uchovávanie staršieho olivového oleja a nemajú dostatok miesta na nové produkty. Rodríguez verí, že problém by sa mohol vyriešiť reorganizáciou dodávateľských sietí a zmenou stratégie s cieľom nájsť nové trhy pre kvalitný produkt.



Antonio Luque, šéf Dcoop tvrdí, že sektor musí byť organizovanejší a musí mať dostatok úložného priestoru na to, aby dokázal uskladniť dva milióny ton olivového oleja.