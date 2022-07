Španielski zamestnanci Ryanairu a easyJetu ohlásili ďalšie štrajky

Ilustračná snímka. FOTO TASR/AP Foto: TASR

Madrid 3. júla (TASR) - Palubný personál nízkonákladových leteckých spoločností Ryanair a easyJet ohlásil ďalšie štrajky na tento mesiac. To zhorší problémy a chaos na letiskách počas hlavnej turistickej sezóny. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.Španielski zamestnanci Ryanairu plánujú tento mesiac štrajkovať 12 dní za lepšie pracovné podmienky. Oznámili to v sobotu (2. 7.) odborové zväzy USO a SICTPLA.V sobotu bolo v dôsledku štrajkov palubného personálu spoločností Ryanair a easyJet zrušených 15 letov do a zo Španielska a ďalších 175 malo meškanie, čo spôsobilo problémy dovolenkárom aj leteckému sektoru." povedala Lidia Arasanzová z USO.Vyhlásila, že počas uplynulých dvoch štrajkov, z ktorých každý trval tri dni, bolo "". Upozornila, že nadchádzajúce akcie pravdepodobne spôsobia podobnú úroveň narušenia letov.Palubný personál Ryanairu bude opäť štrajkovať v dňoch 12. až 15. júla, 18. až 21. a 25. až 28. júla na 10 španielskych letiskách, na ktorých Ryanair pôsobí, uviedli odbory vo vyhlásení." uviedli vo vyhlásení a vyzvali vedenie spoločnosti, aby obnovilo rokovania o viacerých otázkach vrátane vyplácania minimálnej mzdy.Odbory tiež naliehali na vládu v Madride, aby "".Ryanair vo svojom vyhlásení zase uviedol, že očakáva "".Dodal pritom, že "Odbory palubných sprievodcov Ryanairu v Belgicku, Španielsku, Portugalsku, Francúzsku a Taliansku v uplynulých dňoch štrajkovali, no írska nízkonákladová letecká spoločnosť tvrdí, že to zasiahlo menej ako 2 % jej letov.Letecké spoločnosti v celej Európe sa stretávajú s problémami, keďže toto odvetvie zápasí s nedostatkom zamestnancov po uvoľnení opatrení proti pandémii ochorenia COVID-19 a obnovení cestovania.Aj španielski palubní sprievodcovia ďalšej nízkonákladovej spoločnosti easyJet plánujú tento mesiac štrajkovať celkovo deväť dní za vyššie platy, počas prvých troch júlových víkendov. Požadujú rovnaké pracovné podmienky, ako majú ostatné európske letecké spoločnosti. EasyJet v sobotu zrušila päť letov zo Španielska.Vo Francúzsku medzitým zrušili desiatky letov na parížskom letisku Charlesa de Gaulla, kde od štvrtka (30. 6.) štrajkujú hasiči, čo prinútilo letecké úrady preventívne uzavrieť niekoľko pristávacích dráh.