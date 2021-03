Španielsko a Holandsko vyzvali EÚ, aby udržala ekonomiku otvorenú

Brusel 24. marca (TASR) - Španielsko a Holandsko v stredu vyzvali 27-člennú Európsku úniu (EÚ), aby udržala svoju ekonomiku otvorenú, keďže sa snaží získať väčšiu nezávislosť od svetových mocností, ako sú USA a Ázia, v oblasti technológií, výroby vakcín a energetiky.



Svoju spoločnú výzvu zverejnili tieto dve krajiny, ktoré sú vo veľkej miere závislé od obchodu a cestovného ruchu po tom, ako Európska komisia oznámila prísnejšie pravidlá týkajúce sa vývozu vakcín proti ochoreniu COVID-19 vrátane blokovania ich exportu mimo Únie.



Pandémia nového koronavírusu podnietila EÚ, aby zvážila opatrenia na zabezpečenie kľúčových dodávateľských reťazcov v snahe zaistiť bloku strategickú autonómiu.



Udržanie otvoreného európskeho hospodárstva musí byť kľúčovým prvkom tejto stratégie, uviedli španielsky premiér Pedro Sánchez a jeho holandský náprotivok Mark Rutte v liste predsedovi Európskej rady Charlesovi Michelovi.



"EÚ musí dodržiavať svoj záväzok o otvorených ekonomikách a spoločnostiach," píše sa v dokumente. "Strategická autonómia EÚ neznamená izolacionizmus ani hospodársky protekcionizmus, mala by byť skôr postavená na princípoch multilateralizmu, spolupráce a voľného obchodu založeného na pravidlách bez toho, aby to ohrozilo záujmy najmenej rozvinutých krajín," dodali obaja premiéri.



Poznamenali tiež, že opatrenia prijaté na zabezpečenie strategickej autonómie bloku by mali byť primerané, racionálne a prispôsobené konkrétnym výzvam.



Obe krajiny zároveň vyzvali na prepracovanie pravidiel jednomyseľnosti v bloku, podľa ktorých musí rozhodnutia EÚ schváliť všetkých 27 členov Únie. To môže viesť k nepriechodnosti niektorých návrhov.



"Mohlo by byť preto užitočné preskúmať, v ktorých oblastiach je možné zaviesť hlasovanie kvalifikovanou väčšinou a obmedziť tak tam, kde je to možné a žiaduce prípady, keď jednomyseľnosť bráni schopnosti EÚ konať," dodali.