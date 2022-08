Španielsko a Portugalsko privítali výzvu Berlína na plynovod

Na archívnej snímke z 29. marca 2022 zamestnanci pracujú v splyňovacom zariadení spoločnosti Enagas, najväčšom zariadení na skvapalnený zemný plyn v Európe v Barcelone. Foto: TASR/AP

Madrid 14. augusta (TASR) - Španielsko a Portugalsko podporili výzvu Nemecka na vybudovanie plynovodu spájajúceho Pyrenejský polostrov so strednou Európou. Madrid pritom uviedol, že jeho časť projektu by mohla byť funkčná v priebehu niekoľkých mesiacov. TASR o tom informuje na základe správy AFP.Návrh prišiel v čase, keď sa Európa snaží nájsť spôsoby, ako čo najrýchlejšie znížiť svoju energetickú závislosť od Ruska po jeho invázii na Ukrajinu. Tá zasiahla nielen trh s plynom, ale aj s elektrinou, pričom ich ceny prudko stúpli. Štáty v Európe sa snažia zabezpečiť si dodávky plynu od iných exportérov ako od Ruska.Nemecký kancelár Olaf Scholz vo štvrtok (11. 8.) skonštatoval, že plynovod vedúci cez Portugalsko, Španielsko a Francúzsko do strednej Európy "". Ak by existoval, mohol by "" k zmierneniu krízy dodávok.Španielsko má v súčasnosti šesť terminálov na spracovanie skvapalneného zemného plynu (LNG), ktorý prichádza po mori. To by mohlo pomôcť EÚ zvýšiť dovoz.Má však len dve spojenia a aj tie s nízkou kapacitou, s francúzskou plynárenskou sieťou, ktorá je napojená na zvyšok Európy.Madrid presadzuje oživenie projektu plynovodu spájajúceho katalánsku časť Pyrenejí s Francúzskom, čo by mohlo výrazne zvýšiť jeho zásobovaciu kapacitu.Portugalský premiér António Costa uviedol, že prepojenie južnej a strednej Európy plynovodom je "" a postoj Nemecka zvýši "", aby v tejto otázke pokročili.Španielska ministerka ekológie Teresa Riberová ale upozornila, že zatiaľ čo na Pyrenejskom polostrove existuje dobrá plynárenská sieť, problémom je transport plynu cez Pyreneje. Španielsko a jeho prevádzkovateľ plynárenskej siete Enagas spolupracovali s francúzskymi úradmi na vytvorení "", čo si však vyžaduje peniaze. "" dodala.Plynovod by bol podobný zaniknutému projektu MidCat, ktorý sa snažil spojiť Portugalsko, Španielsko a Francúzsko. Projekt však vyvolal odpor environmentálnych skupín a bol zastavený v roku 2019.Hovorkyňa Enagasu poukázala na to, že v rámci strategického plánu na roky 2022 až 2030 môže spoločnosť minúť približne 370 miliónov eur na plynovod.MidCat mal viesť severojužným smerom, ale nový projekt je iný. V počiatočnej fáze bude schopný prepravovať plyn, ale v budúcnosti by mal prepravovať vodík, tvrdí zdroj oboznámený s návrhom.Plynovod bol vybudovaný do katalánskej dediny Hostalric neďaleko Girony, čo znamená, že po francúzske hranice zostáva postaviť asi 100 kilometrov, uviedol zdroj.Ministerka Riberová povedala, že Španielsko pracuje na lepšom využití svojich existujúcich plynovodov inštaláciou dodatočného kompresora, ktorý by umožnil zvýšiť objem plynu o 20 až 30 %. Mohlo by k tomu dôjsť už v priebehu ""." vyhlásila. Vzhľadom na význam pre celú EÚ by takéto plynovody mali byť financované centrálne, poznamenala. "" dodala.