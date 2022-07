Španielsko a Portugalsko sú proti plánu EÚ na zníženiu spotreby plynu

Madrid/Lisabon 21. júla (TASR) - Plán Európskej únie (EÚ) znížiť spotrebu plynu v bloku o 15 %, aby sa pripravila na potenciálne zastavenie dodávok z Ruska túto zimu, sa stretol s hlbokým skepticizmom Španielska a Portugalska, dvoch vlád, ktoré sú zvyčajne veľkými podporovateľmi bloku. TASR o tom informuje na základe správy AP.



Madrid a Lisabon vo štvrtok uviedli, že nepodporia iniciatívu, ktorú v stredu (20. 7.) oznámila šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.



Podľa návrhu EÚ by mali členské štáty začať s dobrovoľným znižovaním spotreby plynu, ale Komisia zároveň chce, aby v prípade celoeurópskej energetickej núdze v dôsledku zastavenie ruských dodávok bola redukcia spotreby o 15 % povinná pre všetkých 27 krajín bloku.



Podľa Španielska a Portugalska však povinné zníženie spotreby nie je východiskom. Poznamenali, že v porovnaní s inými štátmi EÚ, ako sú Nemecko a Taliansko, používajú veľmi málo ruského plynu, a že so zvyškom Európy majú slabé energetické prepojenia.



"Budeme brániť európske hodnoty, ale neprijmeme obetu v súvislosti s problémom, ku ktorému sme sa ani len nemohli vyjadriť," povedala španielska ministerka pre ekologickú transformáciu Teresa Riberová. "Bez ohľadu na to, čo sa stane, španielske rodiny nebudú trpieť znížením dodávok plynu alebo elektriny do svojich domovov," vyhlásila.



Portugalský minister pre životné prostredie a energetiku Joao Galamba označil tiež navrhované opatrenie za "neudržateľné" a "neprimerané". "Celá logika prideľovania (plynu) predpokladá prepojené európske distribučné systémy a zdá sa, že na to Európska komisia zabudla," povedal pre portugalský denník Público.



Dodal, že "Portugalsko bolo roky znevýhodnené, pretože nemalo žiadne spojenie so zvyškom európskej energetickej distribučnej siete a krajina vždy musela kupovať drahší plyn".



Obmedzené prepojenie elektrických a plynových systémov medzi Španielskom a Francúzskom viedli k tomu, že EÚ túto jar umožnila krajinám na Pyrenejskom polostrove zaviesť vlastné mechanizmy na kontrolu cien. Štáty EÚ aj inde vo svete bojujú s prudko rastúcou infláciou spôsobenou zdražovaním energií.



Španielska vláda čelila v uplynulých mesiacoch protestom vodičov a farmárov pre zvyšovanie cien. Inflácia v Španielsku v júni prekročila 10 % a v celej eurozóne dosiahla 8,6 %.



Podľa prevádzkovateľa španielskej plynárenskej siete Enagas v júni sa z plynu vyrobilo 27 % elektriny, pričom z obnoviteľných zdrojov až 48 %.



Z Ruska doviezlo Španielsku tento rok len 10 % plynu, zatiaľ čo z USA 34 %, Alžírska 25 % a Nigérie 14 %.



Španielsko upozornilo tiež, že rozšírilo infraštruktúru na dovoz skvapalneného zemného plynu LNG. V krajine je šesť závodov na LNG a jeden v Portugalsku. Dohromady tak predstavujú jednu tretinu európskej kapacity spracovania LNG.



Krajiny EÚ budú diskutovať o navrhovaných opatreniach na úsporu plynu na mimoriadnom stretnutí ministrov energetiky na budúci týždeň.