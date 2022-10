Španielsko chce do marca znížiť spotrebu plynu až o 13,5 %

Madrid 11. októbra (TASR) - Španielsky kabinet v utorok schválil nový plán úspor energie. Jeho cieľom je zredukovať spotrebu zemného plynu v krajine až o 13,5 % do marca 2023 v rámci snahy Európy znížiť svoju závislosť od dodávok z Ruska. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Plán zahŕňa nové daňové úľavy na produkciu obnoviteľnej energie a finančné stimuly na povzbudenie väčšieho počtu domácností, aby používali solárne panely a inštalovali si inteligentné merače, uviedlo vo vyhlásení ministerstvo energetiky.



Inteligentné merače na rozdiel od starých meračov poskytujú údaje o spotrebe v reálnom čase, čo môže povzbudiť spotrebiteľov k zníženiu spotreby. Eliminujú tiež osobné návštevy spojené s odčítaním spotreby.



Viac financií bude k dispozícii aj pre malé a stredné podniky, čo im pomôže prijať opatrenia na zvýšenie energetickej efektívnosti.



Španielsko by chcelo tiež zvýšiť svoju kapacitu na export plynu do iných členských štátov Európskej únie (EÚ). Jeho plán počíta s nárastom transportu plynu potrubím do Francúzska cez Pyreneje o 18 % a zvýšením kapacity nakladania skvapalneného zemného plynu (LNG) na lode, prepravujúce plyn do iných krajín EÚ, vrátane Talianska.



EÚ požiadala členské štáty, aby znížili spotrebu plynu od augusta do marca až o 15 %, hoci v prípade tých štátov, ktoré nie sú veľmi závislé od dodávok z Ruska, je toto číslo nižšie. Týka sa to aj Španielska, ktoré by malo znížiť spotrebu o 7 %. Ale vláda v Madride sa na základe nového plánu na úsporu energie bude snažiť počas tohto obdobia zredukovať spotrebu plynu až o 13,5 %.



Podľa ministerky energetiky Teresy Riberaovej plán ponúka "strategickú víziu, ako zaručiť, že energia bude cenovo dostupnejšia a prejaviť väčšiu solidaritu s ostatnými Európanmi".



Samotné Španielsko takmer nevyužíva ruský plyn, ale vláda dúfa, že znížením spotreby uvoľní plyn, ktorý Madrid bežne nakupuje od iných krajín ako Rusko, pre štáty, ktoré sa snažia odstaviť od ruských dodávok.



Španielsko už v auguste stanovilo limity na používanie klimatizácie v kanceláriách, obchodoch a iných verejných priestoroch v rámci snahy o zníženie spotreby energie v krajine.