Španielsko chce rozpočtový schodok dostať na 3 % HDP už na budúci rok

Madrid 27. apríla (TASR) - Španielska vláda chce na budúci rok zredukovať rozpočtový schodok výraznejšie, než pôvodne plánovala, a dostať ho na 3 % hrubého domáceho produktu (HDP). To by znamenalo stlačenie rozpočtového deficitu na Bruselom požadovanú úroveň o rok skôr. Uviedla to vo štvrtok španielska ministerka pre rozpočet María Jesús Monterová. Informovala o tom agentúra Reuters.



Španielska vláda očakáva tento rok rozpočtový deficit na úrovni 3,9 % HDP. Na budúci rok ho pôvodne plánovala znížiť na 3,3 %. Oznámenie nového cieľa nasledovalo deň po tom, ako Európska komisia predložila návrh reformy rozpočtových pravidiel, ktorého cieľom je zníženie verejného dlhu v členských krajinách.



Monterová okrem toho dodala, že v roku 2025 plánuje španielska vláda znížiť rozpočtový deficit na 2,7 % HDP. S redukciou počíta aj v ďalšom roku, keď by mal schodok klesnúť na 2,5 % HDP. Uviedla, že rast ekonomiky by mal byť dostatočný na to, aby sa stanovené ciele podarilo splniť aj bez dodatočných výdavkových škrtov.



Čo sa však týka verejného dlhu, Monterová neuviedla, ako ho vláda plánuje znížiť. Vlani dosiahol dlh Španielska 113,1 % HDP.