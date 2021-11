Španielsko chce viac obmedziť prevzatia firiem zahraničnými investormi

Madrid 23. novembra (TASR) - Španielsky kabinet je pripravený schváliť predĺženie reštrikcií, ktoré sa týkajú prevzatia španielskych strategických firiem zahraničnými subjektmi, o ďalší rok. Uviedli to vládne zdroje, ktoré nechceli byť menované.



V Španielsku je v rámci opatrení na ochranu ekonomiky počas pandémie ochorenia COVID-19 potrebný súhlas vlády s akvizíciou viac ako 10 % podielu v spoločnosti, ktorá sa považuje za strategickú. Tak to bolo napríklad aj v prípade ponuky austrálskeho fondu IFM na prevzatie spoločnosti Naturgy.



Podľa jedného zo zdrojov predĺženie bude schválené za podobných podmienok. Ministerstvo hospodárstva sa k tomu odmietlo vyjadriť.



Táto správa, o ktorej ako prvý informoval portál El Confidencial, prichádza po tom, ako americký fond KKR v nedeľu (21. 11.) predložil ponuku na kúpu Telecom Italia za 10,8 miliardy eur, čo by bol najväčší európsky súkromný nákup.



Akcie španielskeho rivala Telefónica v pondelok vzrástli o 6,4 %, ale v utorok o väčšinu týchto ziskov prišli, keďže sa začali objavovať informácie o predĺžení vládnych obmedzení v prípade akvizícií.



Očakávané predĺženie naznačuje, že vláda nepodporí ponuku na kúpu Telefóniky, ktorá sa považuje za strategické aktívum pre Španielsko, uviedla Caixabank BPI v poznámke pre klientov.



Reštrikcie, ktoré sa v júni predĺžili do konca decembra 2021, sa týkali aj ponúk od firiem so sídlom v Európskej únii.