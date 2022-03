Španielsko chce spolu s Portugalskom strop pre ceny elektriny v EÚ

Madrid 17. marca (TASR) - Španielsko a Portugalsko plánujú predložiť Európskej únii (EÚ) návrh na zastropovanie cien energie v bloku na úrovni 180 eur za megawatthodinu. Povedala to vo štvrtok španielska ministerka pre ekologickú transformáciu Teresa Riberová pre rozhlasovú stanicu Onda Cero. TASR správu prevzala z DPA.



Na summite lídrov EÚ 24. až 25. marca by sa podľa nej mohlo rozhodnúť o cenách elektriny. "Ak však EÚ nedospeje k rozhodnutiu, budeme musieť nájsť riešenie na národnej úrovni, pretože ľudia nemôžu len tak čakať," poznamenala Riberová.



Veľkoobchodné ceny elektriny v Španielsku podliehajú silným výkyvom. Priemer sa v súčasnosti pohybuje okolo úrovne 215 eur za megawatthodinu, ale môže sa náhle zvýšiť. Na ilustráciu, 7. marca dočasne vyleteli ceny až na 545 eur.



Španielsko požaduje oddelenie cien elektriny od cien plynu, ktoré rýchlo rastú. Cena elektriny je naviazaná na najdrahší zdroj energie – zvyčajne plyn. To spôsobuje jej rast aj vtedy, keď elektrina pochádza z jadrových elektrární alebo obnoviteľných zdrojov energie, ktoré nezdraželi.



Európska komisia, ktorá bola v minulosti voči týmto návrhom skeptická, oznámila, že do konca marca navrhne opatrenia na obmedzenie rastu cien elektriny vyvolaného stúpajúcou cenou plynu v súvislosti s inváziou Ruska na Ukrajinu.